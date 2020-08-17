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Трамп заявил о готовности к дебатам с Байденом
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности к дебатам с кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом, но отметил, что со стороны... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T16:17
дональд трамп
джо байден
сша
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РИА Новости
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дональд трамп, джо байден, сша

Трамп заявил о готовности к дебатам с Байденом

16:17 17.08.2020
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент Дональд Трамп
Президент Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент Дональд Трамп . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности к дебатам с кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом, но отметил, что со стороны последнего такой готовности не наблюдается.
Выборы президента пройдут в США в ноябре. Кандидаты от обеих партий формально будут названы на предстоящих в скором времени в августе съездах, но уже сегодня известно, что от республиканцев оспаривать свое право на второй президентский пост будет действующий президент Дональд Трамп, от демократов - Джо Байден.

"Мы хотим дебатов. Мы готовы… Одни из дебатов должны быть раньше (до начала досрочного голосования – ред.), но мы видим, что Джо не хочет дебатов", - сказал Трамп в понедельник в эфире телеканала Fox News.

Кандидат в президенты США Джо Байден
16 августа, 17:12
Байден выразил поддержку Трампу в связи со смертью его младшего брата
"Если Джо выдержит дебаты, а это, по-моему, полтора часа на ногах ... новости скажут, что это было лучшее выступление в истории дебатов … Если он сможет спуститься со сцены и дойти обратно без помощи, это будет величайшее выступление в истории дебатов. Вы это знаете, и я это знаю", - добавил Трамп.
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Дональд ТрампДжо БайденСША
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