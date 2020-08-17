Трамп заявил о готовности к дебатам с Байденом

"Если Джо выдержит дебаты, а это, по-моему, полтора часа на ногах ... новости скажут, что это было лучшее выступление в истории дебатов … Если он сможет спуститься со сцены и дойти обратно без помощи, это будет величайшее выступление в истории дебатов. Вы это знаете, и я это знаю", - добавил Трамп.