https://ria.ru/20200817/1575900341.html
В России предложили ужесточить наказание за пьяную езду
Глава общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов предложил ужесточить наказание за вождение автомобиля в нетрезвом виде. РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T16:15
2020-08-17T16:51
россия
владимир колокольцев
общество
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https://ria.ru/20200808/1575536581.html
https://ria.ru/20200708/1574079372.html
Антивирус
А почему не хотят пожизненно лишать прав, если кто то пострадал по вине пьяницы? Без машины можно прожить, ничего страшного.
74
Von Stirliz
Как показывает случай с Ефремовым, вся проблема не в сроке наказания, а в его неотвратимости.
69
33
россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир колокольцев, общество