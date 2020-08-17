В России предложили ужесточить наказание за пьяную езду

Курдесов напомнил, что сейчас за езду в состоянии алкогольного опьянения предусмотрены штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.

По его словам, если в салоне с нетрезвым водителем находился взрослый пассажир, то в таком случае штраф следует поднять до 60 тысяч рублей, а лицензии лишать уже на два-три года. Если же нарушитель перевозит несовершеннолетнего, то штраф должен составить 90 тысяч рублей, а максимальный срок лишения прав в таком случае увеличивается до пяти лет.