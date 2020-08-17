Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200817/1575900341.html
В России предложили ужесточить наказание за пьяную езду
Глава общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов предложил ужесточить наказание за вождение автомобиля в нетрезвом виде. РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T16:51
россия
владимир колокольцев
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574784193_0:197:2941:1851_1400x0_80_0_0_588384715aace1f5b3be499f556062e5.jpg
https://ria.ru/20200808/1575536581.html
https://ria.ru/20200708/1574079372.html
А почему не хотят пожизненно лишать прав, если кто то пострадал по вине пьяницы? Без машины можно прожить, ничего страшного.
74
Как показывает случай с Ефремовым, вся проблема не в сроке наказания, а в его неотвратимости.
69
33
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574784193_0:197:2941:1851_1400x0_80_0_0_588384715aace1f5b3be499f556062e5.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574784193_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_fba131dd73a528ad773e905330a0fcf1.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574784193_816:0:2863:2047_1400x0_80_0_0_b380b52e0c6bc428b3a3d7f38b49b25e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, владимир колокольцев, общество

В России предложили ужесточить наказание за пьяную езду

16:15 17.08.2020 (обновлено: 16:51 17.08.2020)
6701
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРейд по проверке такси в Москве
Рейд по проверке такси в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Глава общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов предложил ужесточить наказание за вождение автомобиля в нетрезвом виде.
Соответствующее письмо он направил главе МВД Владимиру Колокольцеву. Текст документа также есть в распоряжении RT.
Девушка за рулем автомобиля
8 августа, 20:25
Российских автовладельцев предупредили о важных изменениях
Курдесов напомнил, что сейчас за езду в состоянии алкогольного опьянения предусмотрены штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.
По его словам, если в салоне с нетрезвым водителем находился взрослый пассажир, то в таком случае штраф следует поднять до 60 тысяч рублей, а лицензии лишать уже на два-три года. Если же нарушитель перевозит несовершеннолетнего, то штраф должен составить 90 тысяч рублей, а максимальный срок лишения прав в таком случае увеличивается до пяти лет.
Автомобильная дорога М-11 Москва — Санкт-Петербург
8 июля, 19:56
В ГИБДД допустили повышение максимальной скорости на дорогах
5492576465
Обсудить 33
РоссияВладимир КолокольцевОбщество
Популярные комментарии
А почему не хотят пожизненно лишать прав, если кто то пострадал по вине пьяницы? Без машины можно прожить, ничего страшного.
17 августа, 16:21
ААнтивирус
6801104
Как показывает случай с Ефремовым, вся проблема не в сроке наказания, а в его неотвратимости.
17 августа, 16:23
Von Stirliz
6121302
Рекомендуем
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда после слушаний по делу о ДТП
Стал известен диагноз Ефремова
Вертолеты на военной базе США в Сирии
Западная коалиция ответила на сообщения об ударе по сирийским военным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко пообещал новые президентские выборы
Скала Ершик и мыс Ван-дер-Линд острова Уруп
"Остается только война": японцев возмутила отмена поездок на Курилы
Коронавирус COVID-19
Найдена главная уязвимость коронавируса
Историческое здание Рейхстага в центре Берлина
Немцы выплатят десятки миллиардов репараций: кому они достанутся
Застолье
В России разрешили уходить с работы в день рождения раньше, но с условием
Американские доллары
Исключительные меры: Россия и Китай отвернулись от доллара
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу в Центре стратегического управления Министерства обороны в Минске
Почему Запад не хочет свержения Александра Лукашенко
Презентация нового автомата АК-19
"Калашников" создал новый автомат АК-19
Белуха
В Сочи кит укусил ребенка
Врач с рентгеном легких в инфекционном корпусе
Назван порядок проявления первых симптомов коронавируса
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
В Германии пригрозили США обратиться в ООН из-за "Северного потока — 2"
Видео перепалки Ирины Стерховой с адвокатом Михаила Ефремова Эльманом Пашаевым
Адвокат Ефремова устроил перепалку с гражданской женой погибшего в ДТП
Российские рубли
"Ромир" сообщил о рекорде личной инфляции россиян
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:52Россиянам посоветовали не отказываться от отпуска
04:49Эксперт рассказал, как мошенники наживаются на любителях пиццы
04:25Американские конгрессмены осудили предложение России помочь Белоруссии
04:19Кузнецова рассказала, куда отправят вернувшихся из Сирии российских детей
04:17В Благовещенске ввели режим ЧС
04:02Названы последствия реализации программы белорусской оппозиции
03:52Кузнецова назвала возраст вывезенных из Сирии российских детей
03:43Кузнецова рассказала о ходе работы над вывозом российских детей из Сирии
03:41Дегтярев обратился к участникам митингов в Хабаровске
03:34Сомнолог оценила пользу гаджетов для идеального пробуждения
03:31Названа опасность яблок
03:30Эксперт объяснил, зачем на земле включать режим полета у смартфона
03:27Физики изучили условия, при которых не работает третий закон Ньютона
03:24Трамп пообещал помиловать одного "очень важного человека"
03:12Россиян предупредили о мошеннических сайтах по продаже авиабилетов
03:07Дилеры рассказали о "злой шутке" с продавцами автомобилей в России
03:04В "Роскосмосе" озвучили планы по ракете "Союз-2"
02:53В консульстве России в Нью-Йорке сообщили детали нападения на дипмиссию
02:29Названы возможные сроки повторного заражения коронавирусом
02:27Дипломатам генконсульства России в Нью-Йорке поступили угрозы убийством
Лента новостейМолния