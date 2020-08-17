Слуцкий заявил, что Западу не нужен мир ни в Белоруссии, ни на Украине

"В последние дни идет прямой диалог Александра Лукашенко с народом, на этом фоне не стоит далее провоцировать извне и нагнетать и без того крайне напряженную ситуацию. Реакция же Запада наоборот демонстрирует, что мир в Белоруссии или Украине им на самом деле не нужен. Куда выгоднее создавать и поддерживать очаги напряженности вблизи российских границ", - добавил депутат.