Слуцкий заявил, что Западу не нужен мир ни в Белоруссии, ни на Украине

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Реакция Запада на события в Белоруссии демонстрирует, что мир в республике или на Украине ему на самом деле не нужен, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее ведущие политические партии Европейского парламента в совместном заявлении в понедельник призвали Россию не вмешиваться в ситуацию в Белоруссии, где после президентских выборов происходят массовые протесты. Кроме того, депутаты заявили, что не признают результаты выборов в Белоруссии и считают президента Александра Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.
"На мой взгляд, это типичная реплика из кривозеркалья. Россия, в отличие от евродепутатов, конгрессменов и сенаторов США, а также прочих представителей западного истеблишмента, никогда не вмешивается в дела других стран, если нас об этом не просят их легитимные власти", - сказал Слуцкий журналистам.
Он отмели, что с таким же успехом "депутаты Госдумы могут также призвать Европарламент не вмешиваться в дела суверенного белорусского государства". Парламентарий подчеркнул, что белорусы сами в состоянии разобраться в ситуации.
"В последние дни идет прямой диалог Александра Лукашенко с народом, на этом фоне не стоит далее провоцировать извне и нагнетать и без того крайне напряженную ситуацию. Реакция же Запада наоборот демонстрирует, что мир в Белоруссии или Украине им на самом деле не нужен. Куда выгоднее создавать и поддерживать очаги напряженности вблизи российских границ", - добавил депутат.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>