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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200817/1575900288.html
Слуцкий заявил, что Западу не нужен мир ни в Белоруссии, ни на Украине
Реакция Запада на события в Белоруссии демонстрирует, что мир в республике или на Украине ему на самом деле не нужен, считает глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T16:15
протесты в белоруссии
европарламент
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РИА Новости
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353
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европарламент, леонид слуцкий, александр лукашенко, госдума рф, евросоюз, белоруссия, сша, украина, в мире

Слуцкий заявил, что Западу не нужен мир ни в Белоруссии, ни на Украине

16:15 17.08.2020
946
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Реакция Запада на события в Белоруссии демонстрирует, что мир в республике или на Украине ему на самом деле не нужен, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее ведущие политические партии Европейского парламента в совместном заявлении в понедельник призвали Россию не вмешиваться в ситуацию в Белоруссии, где после президентских выборов происходят массовые протесты. Кроме того, депутаты заявили, что не признают результаты выборов в Белоруссии и считают президента Александра Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.
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"На мой взгляд, это типичная реплика из кривозеркалья. Россия, в отличие от евродепутатов, конгрессменов и сенаторов США, а также прочих представителей западного истеблишмента, никогда не вмешивается в дела других стран, если нас об этом не просят их легитимные власти", - сказал Слуцкий журналистам.
Он отмели, что с таким же успехом "депутаты Госдумы могут также призвать Европарламент не вмешиваться в дела суверенного белорусского государства". Парламентарий подчеркнул, что белорусы сами в состоянии разобраться в ситуации.
"В последние дни идет прямой диалог Александра Лукашенко с народом, на этом фоне не стоит далее провоцировать извне и нагнетать и без того крайне напряженную ситуацию. Реакция же Запада наоборот демонстрирует, что мир в Белоруссии или Украине им на самом деле не нужен. Куда выгоднее создавать и поддерживать очаги напряженности вблизи российских границ", - добавил депутат.
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Протесты в БелоруссииЕвропарламентЛеонид СлуцкийАлександр ЛукашенкоГосдума РФЕвросоюзБелоруссияСШАУкраинаВ мире
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