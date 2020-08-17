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Адвокат рассказал о "жутких условиях" в квартире у Ефремова
Адвокат Эльман Пашаев назвал "жуткими" условия жизни Михаила Ефремова под домашним арестом – высокая влажность и очень жарко, передает корреспондент РИА Новости РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T20:33
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
московский городской суд
происшествия
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https://ria.ru/20200817/1575896248.html
Ну в камеру его в сизо посадить, там попрохладней будет.
34
Может.всем миром ему на кондиционер скинуться?
33
10
РИА Новости
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/05/1575386523_0:263:3173:2047_1400x0_80_0_0_7547d7ddfdfff379f2367bc8b5c21c2b.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, московский городской суд, происшествия

Адвокат рассказал о "жутких условиях" в квартире у Ефремова

16:14 17.08.2020 (обновлено: 20:33 17.08.2020)
5988
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов перед началом слушаний в Пресненском суде по делу о ДТП
Актер Михаил Ефремов перед началом слушаний в Пресненском суде по делу о ДТП
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Адвокат Эльман Пашаев назвал "жуткими" условия жизни Михаила Ефремова под домашним арестом – высокая влажность и очень жарко, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.
Сегодня Московский городской суд рассматривает жалобу защиты на продление домашнего ареста Ефремову вплоть до января 2021 года.

"Дома у Ефремова газовая печь: влажность очень большая, условия жуткие, дом крайне старый, это центр Москвы, дышать очень тяжело. Когда я к нему прихожу, мне очень жарко, приходится выбирать более легкую одежду", - заявил он, объясняя суду, почему Ефремову нужно дозволить ежедневные прогулки.

Ранее на том же заседании Пашаев рассказал о состоянии здоровья его клиента – "ужасном", по словам адвоката. У актера во время госпитализации из суда на прошлой неделе "было нарушение речи, онемели конечности", а впоследствии ему диагностировали хроническую обструктивную болезнь легких, "очень серьезное заболевание".
На прошлой неделе Пашаев также заявлял, что врачи в больнице диагностировали Ефремову инсульт, однако на нынешнем заседании это обстоятельство ни разу не упоминалось. Документы из больницы и суда на этот счет не оглашаются из-за врачебной тайны.
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда после слушаний по делу о ДТП
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659231373
Обсудить 10
Эльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМосковский городской судПроисшествия
Популярные комментарии
Ну в камеру его в сизо посадить, там попрохладней будет.
17 августа, 16:20
А Андрей Мартынов
2570002
Может.всем миром ему на кондиционер скинуться?
17 августа, 16:15
Von Stirliz
13190001
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