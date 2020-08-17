Адвокат рассказал о "жутких условиях" в квартире у Ефремова

Актер Михаил Ефремов перед началом слушаний в Пресненском суде по делу о ДТП

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Адвокат Адвокат Эльман Пашаев назвал "жуткими" условия жизни Михаила Ефремова под домашним арестом – высокая влажность и очень жарко, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.

Сегодня Московский городской суд рассматривает жалобу защиты на продление домашнего ареста Ефремову вплоть до января 2021 года.

"Дома у Ефремова газовая печь: влажность очень большая, условия жуткие, дом крайне старый, это центр Москвы, дышать очень тяжело. Когда я к нему прихожу, мне очень жарко, приходится выбирать более легкую одежду", - заявил он, объясняя суду, почему Ефремову нужно дозволить ежедневные прогулки.

Ранее на том же заседании Пашаев рассказал о состоянии здоровья его клиента – "ужасном", по словам адвоката. У актера во время госпитализации из суда на прошлой неделе "было нарушение речи, онемели конечности", а впоследствии ему диагностировали хроническую обструктивную болезнь легких, "очень серьезное заболевание".