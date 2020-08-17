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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200817/1575899981.html
СК Белоруссии проводит проверки по фактам угроз представителям власти
Следственный комитет Белоруссии сообщил ,что проводит проверки по фактам угроз и оскорблений в интернете в адрес силовиков и членов избирательных комиссий. РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T16:12
протесты в белоруссии
следственный комитет белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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следственный комитет белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире

СК Белоруссии проводит проверки по фактам угроз представителям власти

16:12 17.08.2020
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© Фото : Следственный комитет Республики БеларусьЗдание Следственного комитета Республики Беларусь
Здание Следственного комитета Республики Беларусь
© Фото : Следственный комитет Республики Беларусь
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии сообщил ,что проводит проверки по фактам угроз и оскорблений в интернете в адрес силовиков и членов избирательных комиссий.
"В подразделения Следственного комитета поступают заявления и сообщения об оскорблениях и угрозах в адрес сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих, членов избирательных комиссий в связи с осуществлением ими должностных и служебных обязанностей, а также иных граждан. Нередко угрозы поступают в адрес членов их семей, а в некоторых случаях запугиваются и подвергаются травле дети, что выходит за рамки морали и нравственности и является неприемлемым для современного общества", - говорится в сообщении в Telegram-канале СК.
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"По каждому такому факту проводятся проверки, устанавливаются и опрашиваются лица, причастные к противоправным действиям. По результатам проверок будет дана правовая оценка", - отметили в СК республики.
В СК Белоруссии напомнили, что за оскорбления, угрозы применения насилия, а также собирание и распространение информации о частной жизни предусмотрена уголовная ответственность, а максимальное наказание за некоторые из указанных действий – вплоть до лишения свободы на срок до шести лет.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции жестко подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.
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9 августа, 22:48Протесты в Белоруссии
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414000141
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