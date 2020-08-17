СК Белоруссии проводит проверки по фактам угроз представителям власти

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Следственный комитет Следственный комитет Белоруссии сообщил ,что проводит проверки по фактам угроз и оскорблений в интернете в адрес силовиков и членов избирательных комиссий.

"В подразделения Следственного комитета поступают заявления и сообщения об оскорблениях и угрозах в адрес сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих, членов избирательных комиссий в связи с осуществлением ими должностных и служебных обязанностей, а также иных граждан. Нередко угрозы поступают в адрес членов их семей, а в некоторых случаях запугиваются и подвергаются травле дети, что выходит за рамки морали и нравственности и является неприемлемым для современного общества", - говорится в сообщении в Telegram-канале СК.

"По каждому такому факту проводятся проверки, устанавливаются и опрашиваются лица, причастные к противоправным действиям. По результатам проверок будет дана правовая оценка", - отметили в СК республики.

В СК Белоруссии напомнили, что за оскорбления, угрозы применения насилия, а также собирание и распространение информации о частной жизни предусмотрена уголовная ответственность, а максимальное наказание за некоторые из указанных действий – вплоть до лишения свободы на срок до шести лет.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции жестко подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.

По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.