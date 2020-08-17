Калининградец ранил приятеля и сестру ножом и продолжил загорать на пляже

В полицию поступило сообщение из больницы о том, что к ним доставлены двое пациентов с ножевыми ранениями. Медики диагностировали у 39-летнего мужчины проникающее ножевое ранение в живот, а у 22-летней женщины - ранение грудной клетки. Полицейские установили, что инцидент произошел на пляже между жителями Нестеровского района, которые вместе приехали на море. Подозреваемому не понравилось общение сестры с приятелем и во время ссоры он ударил мужчину ножом, а потом нанес несколько резаных ран своей родственнице.