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Калининградец ранил приятеля и сестру ножом и продолжил загорать на пляже
Полицейские задержали жителя Калининградской области, который поругался с приятелем и своей сестрой во время отдыха на морском пляже, ударил их ножом и... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T16:01
калининградская область
происшествия
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353
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калининградская область, происшествия

Калининградец ранил приятеля и сестру ножом и продолжил загорать на пляже

16:01 17.08.2020
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкПляж
Пляж
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Пляж. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 17 авг - РИА Новости. Полицейские задержали жителя Калининградской области, который поругался с приятелем и своей сестрой во время отдыха на морском пляже, ударил их ножом и продолжил загорать, сообщила пресс-служба УМВД по региону.
В полицию поступило сообщение из больницы о том, что к ним доставлены двое пациентов с ножевыми ранениями. Медики диагностировали у 39-летнего мужчины проникающее ножевое ранение в живот, а у 22-летней женщины - ранение грудной клетки. Полицейские установили, что инцидент произошел на пляже между жителями Нестеровского района, которые вместе приехали на море. Подозреваемому не понравилось общение сестры с приятелем и во время ссоры он ударил мужчину ножом, а потом нанес несколько резаных ран своей родственнице.
Нож
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"Разбушевавшегося мужчину заметили рядом отдыхающие люди, которые успокоили его и вызвали скорую помощь пострадавшим. Прибывшие сотрудники полиции застали подозреваемого на месте преступления, где он продолжал загорать. Он был доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания", - сообщили в полиции.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), максимальное наказание по которой – лишение свободы на срок до 10 лет.
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Калининградская областьПроисшествия
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