https://ria.ru/20200817/1575898239.html
Россияне назвали изобретения XXI века, изменившие жизнь людей
Россияне назвали бионические протезы и смартфон важными изобретениями XXI века, которые изменили жизнь людей, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T15:57
2020-08-17T15:58
россия
вциом
технологии
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россия
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вциом, технологии
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Россияне
назвали бионические протезы и смартфон важными изобретениями XXI века, которые изменили жизнь людей, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ
.
Респондентам задали вопрос, что из перечисленного они бы могли назвать "удобством XX века", которое решительным образом изменило жизнь человека. По мнению 61% россиян, таким "удобством" является интернет (в 2010 году интернет назвали 42%), 54% опрошенных назвали телефон (73%), 30% - банковские пластиковые карты (31%), 27% - компьютер (53%), 26% - электрическую лампочку (26%), 24% - автомобиль (51%), 22% - самолет (30%), 18% - телевизор (39%), 17% - холодильник (31%), 12% - метро (17%), 8% - теплый туалет (17%).
Россиян также попросили выбрать из представленного списка "удобство XXI века", которое изменило жизнь людей. Респонденты выбрали бионические протезы рук и ног (36%), смартфон (31%), социальные сети (22%), имплантаты сетчатки (22%), солнечные батареи (17%), 3D-принтеры (15%), "Умный дом" (15%), первый частный суборбитальный пилотируемый космический корабль (12%), электромобиль (11%), электронные книги (10%), электросамокат (7%), портативный интерфейс управления компьютером (5%), шлем/очки виртуальной реальности (3%), умная колонка/умные очки (3%).
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 26 июля. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.