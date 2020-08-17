Россияне назвали изобретения XXI века, изменившие жизнь людей

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Россияне назвали бионические протезы и смартфон важными изобретениями XXI века, которые изменили жизнь людей, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ

Респондентам задали вопрос, что из перечисленного они бы могли назвать "удобством XX века", которое решительным образом изменило жизнь человека. По мнению 61% россиян, таким "удобством" является интернет (в 2010 году интернет назвали 42%), 54% опрошенных назвали телефон (73%), 30% - банковские пластиковые карты (31%), 27% - компьютер (53%), 26% - электрическую лампочку (26%), 24% - автомобиль (51%), 22% - самолет (30%), 18% - телевизор (39%), 17% - холодильник (31%), 12% - метро (17%), 8% - теплый туалет (17%).

Россиян также попросили выбрать из представленного списка "удобство XXI века", которое изменило жизнь людей. Респонденты выбрали бионические протезы рук и ног (36%), смартфон (31%), социальные сети (22%), имплантаты сетчатки (22%), солнечные батареи (17%), 3D-принтеры (15%), "Умный дом" (15%), первый частный суборбитальный пилотируемый космический корабль (12%), электромобиль (11%), электронные книги (10%), электросамокат (7%), портативный интерфейс управления компьютером (5%), шлем/очки виртуальной реальности (3%), умная колонка/умные очки (3%).