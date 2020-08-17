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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200817/1575897893.html
"Белтелеком" назвал причину перебоев с интернетом в Белоруссии
Проблемы с доступом в интернет в Белоруссии в понедельник объясняются техническим сбоем, сейчас работоспособность сети полностью восстановлена, сообщил... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T16:00
минск
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
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минск, белоруссия, в мире

"Белтелеком" назвал причину перебоев с интернетом в Белоруссии

15:49 17.08.2020 (обновлено: 16:00 17.08.2020)
2009
© РИА Новости / Виктор ТолочкоУчастники митинга возле Минского моторного завода
Участники митинга возле Минского моторного завода
© РИА Новости / Виктор Толочко
МИНСК, 17 авг - РИА Новости. Проблемы с доступом в интернет в Белоруссии в понедельник объясняются техническим сбоем, сейчас работоспособность сети полностью восстановлена, сообщил государственный оператор связи "Белтелеком".
В Минске в понедельник наблюдались проблемы с интернетом, временно не работала домашняя сеть, мобильный интернет, 4G-модем. Не загружались сайты и мессенджеры. Затем связь была восстановлена.
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"В связи с кратковременным техническим сбоем с 11.30 до 11.40 (совпадает с мск) возникли трудности с доступом в сеть интернет. В настоящее время работоспособность сети полностью восстановлена", - говорится в сообщении на сайте "Белтелекома".
Ранее в Минске и других городах Белоруссии уже наблюдались проблемы с интернетом, они начались 9 августа, когда в Белоруссии проходили выборы президента. Десятого-одиннадцатого августа в республике также наблюдались серьезные перебои с интернетом, а в 12 августа он стал работать значительно лучше, появилась возможность пользоваться мессенджерами и поиcковыми системами, была восстановлена работа YouTube.
Как сообщало министерство связи и информатизации республики, в период с 9 по 11 августа было зафиксировано "значительное ограничение доступа к сервисам и ресурсам сети интернет у абонентов в связи с множественными кибератаками на инфраструктуру сетей электросвязи белорусских операторов и на сайты государственных органов и организаций".
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