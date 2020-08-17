В Минске колонна протестующих подошла к Белтелерадиокомпании

МИНСК, 17 авг - РИА Новости. Колонна из примерно нескольких сотен рабочих Минского тракторного завода (МТЗ) и протестующих подошла к зданию Белтелерадиокомпании в Минске, передаёт корреспондент РИА Новости.
Охрана Белтелерадиокомпании пыталась перекрыть заграждениями вход в здание, однако собравшиеся не дали ей это сделать.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции жестко подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко, требует пересчета голосов и назначения новых выборов главы государства.
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