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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200817/1575897772.html
В Минске колонна протестующих подошла к Белтелерадиокомпании
Колонна из примерно нескольких сотен рабочих Минского тракторного завода (МТЗ) и протестующих подошла к зданию Белтелерадиокомпании в Минске, передаёт... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T15:45
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
минск
в мире
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А может индонезийские?
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575876029_0:338:3028:2041_1400x0_80_0_0_f62c9f25594770defa9da4a1c291cb77.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана тихановская, александр лукашенко, минск, в мире

В Минске колонна протестующих подошла к Белтелерадиокомпании

15:45 17.08.2020
2566
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМитинг возле здания Национальной Белтелерадиокомпании в Минске
Митинг возле здания Национальной Белтелерадиокомпании в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МИНСК, 17 авг - РИА Новости. Колонна из примерно нескольких сотен рабочих Минского тракторного завода (МТЗ) и протестующих подошла к зданию Белтелерадиокомпании в Минске, передаёт корреспондент РИА Новости.
Охрана Белтелерадиокомпании пыталась перекрыть заграждениями вход в здание, однако собравшиеся не дали ей это сделать.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу в Центре стратегического управления Министерства обороны в Минске
Вчера, 08:00
Почему Запад не хочет свержения Александра Лукашенко
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции жестко подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко, требует пересчета голосов и назначения новых выборов главы государства.
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Участники акции протеста в Минске после президентских выборов
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"Бастовать и заморозить экономику". К чему ведут протесты в Белоруссии
7534225672
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоМинскВ мире
Популярные комментарии
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17 августа, 15:48
zzelip999
37000112
А может индонезийские?
17 августа, 15:54
Aruba Miro
1900013
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