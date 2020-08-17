СПЧ обеспокоен применением силы к журналистам на протестах в Белоруссии

"Правозащитники выразили серьезную обеспокоенность фактами воспрепятствования профессиональной деятельности и применения силы в отношении сотрудников СМИ на протестных акциях в Белоруссии, а также решили проводить дальнейшую работу по защите прав российских средств массовой информации", - говорится в сообщении.