Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200817/1575897573.html
СПЧ обеспокоен применением силы к журналистам на протестах в Белоруссии
Члены постоянной комиссии СПЧ по свободе информации и правам журналистов на заседании в понедельник обсудили блокировку YouTube-каналов российских СМИ, а также... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T15:44
протесты в белоруссии
телеканал царьград
омон россии
минск
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0e/1575801435_0:160:3355:2047_1400x0_80_0_0_7a80efecf5c3e008501e7e1575013c2a.jpg
https://ria.ru/20200812/1575675549.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200817/1575894364.html
1
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0e/1575801435_0:160:3355:2047_1400x0_80_0_0_7a80efecf5c3e008501e7e1575013c2a.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0e/1575801435_1069:365:3312:2047_1400x0_80_0_0_617db556c82c25feb239359c07e626ee.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0e/1575801435_1417:172:3292:2047_1400x0_80_0_0_b5c6f88bd006d33cd01cef2ea41a20e7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
телеканал царьград, омон россии, минск, белоруссия

СПЧ обеспокоен применением силы к журналистам на протестах в Белоруссии

15:44 17.08.2020
1648
© REUTERS / Vasily FedosenkoСотрудники правоохранительных органов у Дома правительства в Минске
Сотрудники правоохранительных органов у Дома правительства в Минске
© REUTERS / Vasily Fedosenko
Сотрудники правоохранительных органов у Дома правительства в Минске. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Члены постоянной комиссии СПЧ по свободе информации и правам журналистов на заседании в понедельник обсудили блокировку YouTube-каналов российских СМИ, а также выразили обеспокоенность в связи с задержаниями журналистов на митингах в Белоруссии, сообщается на сайте СПЧ.
"Правозащитники выразили серьезную обеспокоенность фактами воспрепятствования профессиональной деятельности и применения силы в отношении сотрудников СМИ на протестных акциях в Белоруссии, а также решили проводить дальнейшую работу по защите прав российских средств массовой информации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в заседании участвовали глава комиссии Павел Гусев и члены Совета Владимир Соловьев, Леонид Никитинский, Александр Верховский и Кирилл Вышинский.
В ходе протестов в Белоруссии зафиксированы многочисленные случаи силового воздействия на журналистов. В частности, сотрудники ОМОНа в Минске побили дубинками водителя и журналиста белорусской "Комсомольской правды", причем последний был в жилете с надписью "Пресса", представился и показал аккредитацию. Силовики также напали на троих журналистов русской службы Би-би-си в Минске, причем, по утверждению СМИ, у всех сотрудников были аккредитации, выданные МИД Белоруссии, все были в опознавательных жилетках и с удостоверениями. Также, по данным Белорусской ассоциации журналистов, в Минске с применением силы задержали двух сотрудников портала Onliner.
Максим Солопов
12 августа, 07:59Протесты в Белоруссии
Задержанный в Минске журналист "Медузы" Солопов вернулся в Россию
Ранее в другие дни сообщалось о задержании ряда российских журналистов после президентских выборов в Белоруссии: фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Ильи Питалева, журналиста Znak.com Никиты Телиженко, сотрудников Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, журналиста "Медузы" Максима Солопова, корреспондента RT Константина Придыбайло, журналистов Sputnik Беларусь Евгения Олейника и Инны Гришук, корреспондентов телеканала "Дождь", трех стрингеров RT, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly, журналиста Семена Пегова и его оператора Владислава Зиздока. Во время задержания к ним применили физическую силу. Некоторым, после того, как их отпустили, запретили въезд в Белоруссию сроком на пять лет.
Как заявил РИА Новости секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир, любые атаки на представителей СМИ незаконны, а отсутствие аккредитации "не является основанием для многочасового удержания". Глава СЖР Владимир Соловьев сообщил, что в Белоруссии так или иначе пострадали более 50 корреспондентов, в том числе и российских СМИ.
Блокировки YouTube затронули аккаунты сетевого издания и телеканала "Царьград", информационных агентств Anna News и News Front, также был удален аккаунт одного из главных крымских телеканалов "Крым 24". Глава СПЧ Валерий Фадеев в начале августа обратился в Google в связи с блокировками, обращение было адресовано Дэвиду Снэддону, который в феврале этого года занял пост директора российского офиса Google. Компания, в свою очередь, заявила в ответе СПЧ, что не осуществляет администрирование сервиса YouTube и не может предоставить информацию по блокировке YouTube-каналов российских СМИ.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Вчера, 15:06
Лукашенко заявил об одном с Путиным мнении по "заварушке" в Белоруссии
72510212
Обсудить 1
Протесты в Белоруссиителеканал ЦарьградОМОН РоссииМинскБелоруссия
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин поощрил журналистов МИА "Россия сегодня"
Вывеска над входом в здание белорусского государственного концерна Белнефтехим в Минске
В "Белнефтехиме" рассказали о ситуации на предприятиях
Митинг возле здания Национальной Белтелерадиокомпании в Минске
В Минске колонна протестующих подошла к Белтелерадиокомпании
Общегражданский марш За свободу в Минске
Польша готовится к волне политических беженцев из Белоруссии
МИД Польши
В МИД Польши назвали цель санкций ЕС против Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко пообещал новые президентские выборы
Митинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске
Лукашенко предупредил о создании "санитарного кордона" против России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на митинге, организованном в его поддержку на площади Независимости в Минске
Лукашенко сообщил, что предлагал оппозиции пересчет голосов
Вертолеты на военной базе США в Сирии
Западная коалиция ответила на сообщения об ударе по сирийским военным
Александр Лукашенко
Лукашенко прокомментировал забастовки на заводах
Писатель Светлана Алексиевич
В Белоруссии оппозиция представила состав координационного совета
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что разговаривал с Меркель
Участники акции протеста и военнослужащие в Минске
Глава Минздрава Белоруссии сообщил о двух погибших во время протестов
Вид на здание посольства РФ в Гааге
В машине российского военного атташе в Нидерландах нашли жучок
Колонна военной техники в центре Минска
В центр Минска перебросили военных
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:49Эксперт рассказал, как мошенники наживаются на любителях пиццы
04:25Американские конгрессмены осудили предложение России помочь Белоруссии
04:19Кузнецова рассказала, куда отправят вернувшихся из Сирии российских детей
04:17В Благовещенске ввели режим ЧС
04:02Названы последствия реализации программы белорусской оппозиции
03:52Кузнецова назвала возраст вывезенных из Сирии российских детей
03:43Кузнецова рассказала о ходе работы над вывозом российских детей из Сирии
03:41Дегтярев обратился к участникам митингов в Хабаровске
03:34Сомнолог оценила пользу гаджетов для идеального пробуждения
03:31Названа опасность яблок
03:30Эксперт объяснил, зачем на земле включать режим полета у смартфона
03:27Физики изучили условия, при которых не работает третий закон Ньютона
03:24Трамп пообещал помиловать одного "очень важного человека"
03:12Россиян предупредили о мошеннических сайтах по продаже авиабилетов
03:07Дилеры рассказали о "злой шутке" с продавцами автомобилей в России
03:04В "Роскосмосе" озвучили планы по ракете "Союз-2"
02:53В консульстве России в Нью-Йорке сообщили детали нападения на дипмиссию
02:29Названы возможные сроки повторного заражения коронавирусом
02:27Дипломатам генконсульства России в Нью-Йорке поступили угрозы убийством
02:23Трамп заявил об опасности превращения США во "вторую Венесуэлу"
Лента новостейМолния