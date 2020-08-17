СПЧ обеспокоен применением силы к журналистам на протестах в Белоруссии

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Члены постоянной комиссии СПЧ по свободе информации и правам журналистов на заседании в понедельник обсудили блокировку YouTube-каналов российских СМИ, а также выразили обеспокоенность в связи с задержаниями журналистов на митингах в Белоруссии, сообщается на сайте СПЧ.
"Правозащитники выразили серьезную обеспокоенность фактами воспрепятствования профессиональной деятельности и применения силы в отношении сотрудников СМИ на протестных акциях в Белоруссии, а также решили проводить дальнейшую работу по защите прав российских средств массовой информации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в заседании участвовали глава комиссии Павел Гусев и члены Совета Владимир Соловьев, Леонид Никитинский, Александр Верховский и Кирилл Вышинский.
В ходе протестов в Белоруссии зафиксированы многочисленные случаи силового воздействия на журналистов. В частности, сотрудники ОМОНа в Минске побили дубинками водителя и журналиста белорусской "Комсомольской правды", причем последний был в жилете с надписью "Пресса", представился и показал аккредитацию. Силовики также напали на троих журналистов русской службы Би-би-си в Минске, причем, по утверждению СМИ, у всех сотрудников были аккредитации, выданные МИД Белоруссии, все были в опознавательных жилетках и с удостоверениями. Также, по данным Белорусской ассоциации журналистов, в Минске с применением силы задержали двух сотрудников портала Onliner.
Ранее в другие дни сообщалось о задержании ряда российских журналистов после президентских выборов в Белоруссии: фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Ильи Питалева, журналиста Znak.com Никиты Телиженко, сотрудников Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, журналиста "Медузы" Максима Солопова, корреспондента RT Константина Придыбайло, журналистов Sputnik Беларусь Евгения Олейника и Инны Гришук, корреспондентов телеканала "Дождь", трех стрингеров RT, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly, журналиста Семена Пегова и его оператора Владислава Зиздока. Во время задержания к ним применили физическую силу. Некоторым, после того, как их отпустили, запретили въезд в Белоруссию сроком на пять лет.
Как заявил РИА Новости секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир, любые атаки на представителей СМИ незаконны, а отсутствие аккредитации "не является основанием для многочасового удержания". Глава СЖР Владимир Соловьев сообщил, что в Белоруссии так или иначе пострадали более 50 корреспондентов, в том числе и российских СМИ.
Блокировки YouTube затронули аккаунты сетевого издания и телеканала "Царьград", информационных агентств Anna News и News Front, также был удален аккаунт одного из главных крымских телеканалов "Крым 24". Глава СПЧ Валерий Фадеев в начале августа обратился в Google в связи с блокировками, обращение было адресовано Дэвиду Снэддону, который в феврале этого года занял пост директора российского офиса Google. Компания, в свою очередь, заявила в ответе СПЧ, что не осуществляет администрирование сервиса YouTube и не может предоставить информацию по блокировке YouTube-каналов российских СМИ.
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