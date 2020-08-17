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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200817/1575897535.html
В "Белнефтехиме" рассказали о ситуации на предприятиях
Предприятия белорусского государственного концерна "Белнефтехим" работают в штатном режиме, сообщила в понедельник пресс-служба концерна. РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T15:44
протесты в белоруссии
белнефтехим
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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белнефтехим, александр лукашенко, белоруссия, в мире

В "Белнефтехиме" рассказали о ситуации на предприятиях

15:44 17.08.2020
1378
© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкВывеска над входом в здание белорусского государственного концерна "Белнефтехим" в Минске
Вывеска над входом в здание белорусского государственного концерна Белнефтехим в Минске
© РИА Новости / Иван Руднев
Перейти в фотобанк
МИНСК, 17 авг – РИА Новости. Предприятия белорусского государственного концерна "Белнефтехим" работают в штатном режиме, сообщила в понедельник пресс-служба концерна.
Забастовки на ряде крупных предприятий промышленности Белоруссии начались на фоне массовых протестных акций оппозиции, недовольной официальными итогами выборов президента. Действующий глава государства Александр Лукашенко назвал забастовки рабочих "ножом в спину" власти и выразил мнение, что бастующим не место на предприятиях.
"Все предприятия концерна работают в штатном режиме", - говорится в сообщении пресс-службы.
Концерн создан в апреле 1997 году и объединяет предприятия и организации по добыче, переработке и транспортировке нефти, нефтепродуктообеспечению, химии и нефтехимии, ряд научных, проектно-конструкторских, строительных, ремонтных и пусконаладочных организаций, а также широкую товаропроводящую сеть на зарубежных рынках.
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