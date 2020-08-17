В "Белнефтехиме" рассказали о ситуации на предприятиях

МИНСК, 17 авг – РИА Новости. Предприятия белорусского государственного концерна "Белнефтехим" работают в штатном режиме, сообщила в понедельник пресс-служба концерна.
Забастовки на ряде крупных предприятий промышленности Белоруссии начались на фоне массовых протестных акций оппозиции, недовольной официальными итогами выборов президента. Действующий глава государства Александр Лукашенко назвал забастовки рабочих "ножом в спину" власти и выразил мнение, что бастующим не место на предприятиях.
"Все предприятия концерна работают в штатном режиме", - говорится в сообщении пресс-службы.
Концерн создан в апреле 1997 году и объединяет предприятия и организации по добыче, переработке и транспортировке нефти, нефтепродуктообеспечению, химии и нефтехимии, ряд научных, проектно-конструкторских, строительных, ремонтных и пусконаладочных организаций, а также широкую товаропроводящую сеть на зарубежных рынках.
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