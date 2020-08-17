В "Белнефтехиме" рассказали о ситуации на предприятиях

Концерн создан в апреле 1997 году и объединяет предприятия и организации по добыче, переработке и транспортировке нефти, нефтепродуктообеспечению, химии и нефтехимии, ряд научных, проектно-конструкторских, строительных, ремонтных и пусконаладочных организаций, а также широкую товаропроводящую сеть на зарубежных рынках.