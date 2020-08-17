В МИД Польши назвали цель санкций ЕС против Белоруссии

ВАРШАВА, 17 авг – РИА Новости. Санкции ЕС в отношении Белоруссии направлены на проведение новых выборов, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.
В пятницу главы МИД ЕС решили, что в отношении Белоруссии будут введены санкции, и начали формировать санкционный список.
"Санкционный процесс продолжается, но он не является целью сам по себе. Для нас главное – стабилизация ситуации в Белоруссии и проведение новых выборов", - сказал Пшидач во время заседания парламентской комиссии по иностранным делам в понедельник в Варшаве.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий президент Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.