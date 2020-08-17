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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200817/1575897419.html
В МИД Польши назвали цель санкций ЕС против Белоруссии
Санкции ЕС в отношении Белоруссии направлены на проведение новых выборов, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач. РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T15:45
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
евросоюз
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в мире
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353
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светлана тихановская, александр лукашенко, евросоюз, польша, белоруссия, в мире

В МИД Польши назвали цель санкций ЕС против Белоруссии

15:43 17.08.2020 (обновлено: 15:45 17.08.2020)
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CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / МИД ПольшиМИД Польши
МИД Польши
CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / МИД Польши
ВАРШАВА, 17 авг – РИА Новости. Санкции ЕС в отношении Белоруссии направлены на проведение новых выборов, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.
В пятницу главы МИД ЕС решили, что в отношении Белоруссии будут введены санкции, и начали формировать санкционный список.

"Санкционный процесс продолжается, но он не является целью сам по себе. Для нас главное – стабилизация ситуации в Белоруссии и проведение новых выборов", - сказал Пшидач во время заседания парламентской комиссии по иностранным делам в понедельник в Варшаве.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий президент Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоЕвросоюзПольшаБелоруссияВ мире
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