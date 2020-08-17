В МИД Польши назвали цель санкций ЕС против Белоруссии

"Санкционный процесс продолжается, но он не является целью сам по себе. Для нас главное – стабилизация ситуации в Белоруссии и проведение новых выборов", - сказал Пшидач во время заседания парламентской комиссии по иностранным делам в понедельник в Варшаве.