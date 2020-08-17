ВАРШАВА, 17 авг – РИА Новости. Польша готовится к волне политических беженцев из Белоруссии, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач во время заседания парламентской комиссии по иностранным делам в понедельник в Варшаве.
"Польша готовится к возможной волне – большей или меньшей - так называемых политических беженцев – тех лиц, которые из-за преследований захотят перейти границу", - сказал Пшидач.
"Мы приготовили уже законодательный пакет облегчения получения виз и въезда", - добавил он.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не действующий президент Лукашенко.
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