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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200817/1575897388.html
Польша готовится к волне политических беженцев из Белоруссии
Польша готовится к волне политических беженцев из Белоруссии, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач во время заседания парламентской... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T15:43
протесты в белоруссии
александр лукашенко
мид польши
польша
белоруссия
в мире
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
александр лукашенко, мид польши, польша, белоруссия, в мире

Польша готовится к волне политических беженцев из Белоруссии

15:43 17.08.2020
889
© REUTERS / Vasily FedosenkoОбщегражданский марш "За свободу" в Минске
Общегражданский марш За свободу в Минске
© REUTERS / Vasily Fedosenko
Общегражданский марш "За свободу" в Минске
ВАРШАВА, 17 авг – РИА Новости. Польша готовится к волне политических беженцев из Белоруссии, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач во время заседания парламентской комиссии по иностранным делам в понедельник в Варшаве.
"Польша готовится к возможной волне – большей или меньшей - так называемых политических беженцев – тех лиц, которые из-за преследований захотят перейти границу", - сказал Пшидач.
"Мы приготовили уже законодательный пакет облегчения получения виз и въезда", - добавил он.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не действующий президент Лукашенко.
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМИД ПольшиПольшаБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Это хорошо. Содержите за свой счёт бузотёров....
17 августа, 15:45
Егор Панкратов
1200000
Пусть валят, потерянные для страны люди. Из России бы либералов тоже куда-нибудь сплавить...
17 августа, 15:50
Max Giz
1100010
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