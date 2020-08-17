США расширили санкции против Huawei

"Администрация президента Трампа видит Huawei тем, чем она является – подразделением государства слежки Коммунистической партии Китая (КПК), и мы действуем соответствующим образом. Сегодня наше правительство приняло несколько мер, чтобы защитить национальную безопасность США, частную жизнь наших граждан и неприкосновенность нашей сети 5G от вредоносного влияния Пекина", - говорится в заявлении госсекретаря.