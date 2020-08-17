США расширили санкции против Huawei

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против китайской телекоммуникационной компании Huawei.
По словам Помпео, минторг США в понедельник добавил в "черный список" еще 38 дочерних отделений Huawei. Кроме того, ведомство расширило действие поправок, согласно которым, иностранные компании, использующие американское оборудование для производства чипов, должны получить лицензию в США, прежде чем поставлять определенные чипы компании Huawei.
"Администрация президента Трампа видит Huawei тем, чем она является – подразделением государства слежки Коммунистической партии Китая (КПК), и мы действуем соответствующим образом. Сегодня наше правительство приняло несколько мер, чтобы защитить национальную безопасность США, частную жизнь наших граждан и неприкосновенность нашей сети 5G от вредоносного влияния Пекина", - говорится в заявлении госсекретаря.
США обвиняют Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами и убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Китайская компания заявляет, что обвинения не обоснованы, политически мотивированы и нарушают принципы рыночной конкуренции.