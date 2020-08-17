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США расширили санкции против Huawei
Госсекретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против китайской телекоммуникационной компании Huawei. РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T15:37
майк помпео
huawei technologies
китай
сша
технологии
в мире
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Позиция Хуавея интересная )) "компания заявляет, что обвинения не обоснованы" )) то есть как понимать "да мы следим на пользу КНР за всеми, но вы это как-то слабо обосновываете??
17
Эх, хороша вольная торговля по-американски! Что там ВТО думает на этот счёт?
10
7
китай
сша
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
майк помпео, huawei technologies, китай, сша, технологии, в мире

США расширили санкции против Huawei

15:37 17.08.2020
1741
© REUTERS / Dado Ruvic/IllustrationЛоготип Huawei и 5G
Логотип Huawei и 5G
© REUTERS / Dado Ruvic/Illustration
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против китайской телекоммуникационной компании Huawei.
По словам Помпео, минторг США в понедельник добавил в "черный список" еще 38 дочерних отделений Huawei. Кроме того, ведомство расширило действие поправок, согласно которым, иностранные компании, использующие американское оборудование для производства чипов, должны получить лицензию в США, прежде чем поставлять определенные чипы компании Huawei.

"Администрация президента Трампа видит Huawei тем, чем она является – подразделением государства слежки Коммунистической партии Китая (КПК), и мы действуем соответствующим образом. Сегодня наше правительство приняло несколько мер, чтобы защитить национальную безопасность США, частную жизнь наших граждан и неприкосновенность нашей сети 5G от вредоносного влияния Пекина", - говорится в заявлении госсекретаря.

США обвиняют Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами и убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Китайская компания заявляет, что обвинения не обоснованы, политически мотивированы и нарушают принципы рыночной конкуренции.
Стенд компании Huawei
20 июля, 17:50
СМИ сообщили о возможном ответе Китая на меры против Huawei
116011334
Обсудить 7
Майк ПомпеоHuawei TechnologiesКитайСШАТехнологииВ мире
Популярные комментарии
Позиция Хуавея интересная )) "компания заявляет, что обвинения не обоснованы" )) то есть как понимать "да мы следим на пользу КНР за всеми, но вы это как-то слабо обосновываете??
17 августа, 15:42
llamborghinia06
4000013
Эх, хороша вольная торговля по-американски! Что там ВТО думает на этот счёт?
17 августа, 15:47
Max Giz
810001
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