Защита просит разрешить Ефремову прогулки под домашним арестом

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Защита актера Михаила Ефремова просит Мосгорсуд разрешить ежедневные прогулки под домашним арестом, чтобы актер мог "поддерживать моральное и физическое состояние", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Пресненский суд Москвы в ходе предварительного слушания уголовного дела продлил домашний арест артисту до 22 января 2021 года.
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"Считаю постановление Пресненского суда Москвы необоснованным и подлежащим изменению… Основания, учтенные при избрании Ефремову меры пресечения, изменились - рассмотрение дела завершено, он не препятствовал производству по делу, давления на свидетелей не оказывал… Суду следует учесть право Ефремова на достойное обращение, разрешить ему прогулки не менее одного часа в день, чтобы поддерживать нормальное физическое и моральное состояния", - следует из озвученного в суде ходатайства адвоката Эльмана Пашаева.
В начале прошлой недели актера из Пресненского райсуда увезли на скорой в Боткинскую больницу с подозрением на инсульт, рассмотрение дела по существу было перенесено на 18 августа. Сейчас Ефремов находится дома, планирует во вторник явиться на заседание Пресненского суда.
Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он признавал себя ответственным за ДТП, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.
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