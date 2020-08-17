Рабочие Белорусского металлургического завода приостановили доменные печи

"Это временно. Печи не выпускают сталь, но находятся на подогреве, в рабочем режиме", - сказал собеседник агентства.

Остальные участки завода, по его словам, работают, а о времени приостановки сейчас сказать трудно. "Я не знаю точно. Вроде было заявлено до пяти, но, возможно, они раньше договорятся по условиям", - сказал сотрудник БМЗ.