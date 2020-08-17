https://ria.ru/20200817/1575896627.html
Рабочие Белорусского металлургического завода приостановили доменные печи
Рабочие Белорусского металлургического завода (БМЗ) приостановили работу доменных печей, акция протеста продолжается, сообщил РИА Новости сотрудник предприятия. РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T15:35
2020-08-17T15:35
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200817/1575878476.html
Не Патриот
А усатому пофиг. Пусть бастуют, пусть не работают, пусть экономика в штопор идет, лишь бы он продолжал в президентском кресле сидеть - ведь для белорусов главное не загубить президента, они его должны холить и лелеять.
248
Не Патриот
Странно. Они уже фиг знает сколько талдычат, чего хотят, а вы все еще просите объяснить. Честных выборов они хотят. Ну это такие выборы, на которых наиболее перспективных кандидатов не сажают в тюрьму перед выборами, а потом еще и не фальсифицируют результаты. Чудеса, да и только, как такого хотеть можно? А Тихановская это пообещала. поэтому Тихановскую хотят)
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белоруссия
РИА Новости
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, белоруссия, в мире
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Рабочие Белорусского металлургического завода (БМЗ) приостановили работу доменных печей, акция протеста продолжается, сообщил РИА Новости сотрудник предприятия.
Ранее в понедельник в профкоме БМЗ говорили РИА Новости, что с 12 часов запланирована остановка линии проката.
"Это временно. Печи не выпускают сталь, но находятся на подогреве, в рабочем режиме", - сказал собеседник агентства.
Остальные участки завода, по его словам, работают, а о времени приостановки сейчас сказать трудно. "Я не знаю точно. Вроде было заявлено до пяти, но, возможно, они раньше договорятся по условиям", - сказал сотрудник БМЗ.
По его оценке, в акции протеста принимают участие несколько сотен человек. "Есть люди, металлурги, которые вышли на акцию солидарности, обсуждают дальнейшие шаги: проведение новых выборов, какие будут отстаивать права. Периодически кто-то скандирует, озвучивает требование забастовки", - рассказал собеседник агентства.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий президент страны Александр Лукашенко
– по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.
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