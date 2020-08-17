"Ромир" сообщил о рекорде личной инфляции россиян

В "Ромире" эту разницу объяснили методиками подсчета. Росстат вычисляет этот показатель по индексу потребительских цен, который учитывает изменения стоимости на товары и услуги из потребительской корзины. Холдинг, в свою очередь, использует методику расчета статистического индекса — дефлятора, разработанного самими специалистами компании. Как отмечают специалисты, этот показатель демонстрирует среднестатистическую личную инфляцию для каждого потребителя. При его вычислении принимаются в расчет данные 40 тысяч человек в 220 городах России.