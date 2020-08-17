https://ria.ru/20200817/1575896549.html
"Ромир" сообщил о рекорде личной инфляции россиян
Исследовательский холдинг "Ромир" в июле зафиксировал повышение цен на товар и услуги в России. РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T15:34
2020-08-17T20:50
россия
ромир
федеральная служба государственной статистики (росстат)
экономика
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https://ria.ru/20200810/1575507077.html
https://ria.ru/20200803/1575284229.html
Николай Ефимов
кто такой? давай, до свидания!
16
7
россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ромир , федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости.
Исследовательский холдинг "Ромир
" в июле зафиксировал
повышение цен на товар и услуги в России.
Так, данные холдинга по инфляции значительно отличаются от официальных показателей Росстата
— 1,66 процента и 0,35 процента соответственно.
В "Ромире" эту разницу объяснили методиками подсчета. Росстат вычисляет этот показатель по индексу потребительских цен, который учитывает изменения стоимости на товары и услуги из потребительской корзины. Холдинг, в свою очередь, использует методику расчета статистического индекса — дефлятора, разработанного самими специалистами компании. Как отмечают специалисты, этот показатель демонстрирует среднестатистическую личную инфляцию для каждого потребителя. При его вычислении принимаются в расчет данные 40 тысяч человек в 220 городах России.
При этом такой скачок цен в "Ромире" объяснили падением рубля. Отмечается, что они еще не восстановились после апрельского инфляционного скачка.
Ранее Росстат сообщил, что в июле инфляция составила 0,4 процента, в годовом же выражении этот показатель ускорился до 3,4 процента.