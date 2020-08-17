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"Ромир" сообщил о рекорде личной инфляции россиян
Исследовательский холдинг "Ромир" в июле зафиксировал повышение цен на товар и услуги в России. РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T20:50
россия
ромир
федеральная служба государственной статистики (росстат)
экономика
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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россия, ромир , федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика

"Ромир" сообщил о рекорде личной инфляции россиян

15:34 17.08.2020 (обновлено: 20:50 17.08.2020)
27363
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Исследовательский холдинг "Ромир" в июле зафиксировал повышение цен на товар и услуги в России.
Так, данные холдинга по инфляции значительно отличаются от официальных показателей Росстата — 1,66 процента и 0,35 процента соответственно.
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В "Ромире" эту разницу объяснили методиками подсчета. Росстат вычисляет этот показатель по индексу потребительских цен, который учитывает изменения стоимости на товары и услуги из потребительской корзины. Холдинг, в свою очередь, использует методику расчета статистического индекса — дефлятора, разработанного самими специалистами компании. Как отмечают специалисты, этот показатель демонстрирует среднестатистическую личную инфляцию для каждого потребителя. При его вычислении принимаются в расчет данные 40 тысяч человек в 220 городах России.
При этом такой скачок цен в "Ромире" объяснили падением рубля. Отмечается, что они еще не восстановились после апрельского инфляционного скачка.
Ранее Росстат сообщил, что в июле инфляция составила 0,4 процента, в годовом же выражении этот показатель ускорился до 3,4 процента.
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РоссияРомирФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Экономика
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кто такой? давай, до свидания!
17 августа, 15:36
НЕНиколай Ефимов
271006
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