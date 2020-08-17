Стал известен диагноз Ефремова

Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда после слушаний по делу о ДТП

"У него было нарушение речи, онемели конечности. Скорая, которая приехала к нему в суд, диагностировала <...> острое нарушение кровяного обращения. После, в больнице, этот диагноз подтвердился. У него также была диагностирована хроническая обструктивная болезнь легких, это очень серьезное заболевание", — рассказал юрист на рассмотрении жалобы на продление домашнего ареста.

На прошлой неделе актера забрали в больницу прямо с заседания Пресненского суда Москвы . Пашаев впоследствии заявил, что его подзащитному диагностировали инсульт, однако документы из больницы и суда на этот счет не оглашались из-за врачебной тайны.

В выходные Ефремова отпустили из больницы, прописав постельный режим. При этом завтра он собирается присутствовать на заседании.

Судья Анатолий Костюков отметил, что Ефремов выписался из больницы по собственному желанию в удовлетворительном состоянии, ему рекомендовали продолжить наблюдение у врачей, пить лекарства и бросить курить.

Смертельное ДТП

Уголовное дело против актера возбудили после трагического инцидента 8 июня на Садовом кольце в столице: Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров впоследствии умер в больнице. В момент ДТП артист был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.