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Стал известен диагноз Ефремова
У Михаила Ефремова обнаружили хроническую обструктивную болезнь легких, заявил его адвокат Эльман Пашаев. РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T16:52
эльман пашаев
москва
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
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Жулик
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Вы правы. В фильме "Следствие ведут знатоки" была хорошая фраза: "У него здоровье плохое - только воровать позволяет, а как сидеть - слабое"
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москва
РИА Новости
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РИА Новости
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60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
эльман пашаев, москва, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия

Стал известен диагноз Ефремова

15:32 17.08.2020 (обновлено: 16:52 17.08.2020)
37110
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда после слушаний по делу о ДТП
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда после слушаний по делу о ДТП
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. У Михаила Ефремова обнаружили хроническую обструктивную болезнь легких, заявил его адвокат Эльман Пашаев.

"У него было нарушение речи, онемели конечности. Скорая, которая приехала к нему в суд, диагностировала <...> острое нарушение кровяного обращения. После, в больнице, этот диагноз подтвердился. У него также была диагностирована хроническая обструктивная болезнь легких, это очень серьезное заболевание", — рассказал юрист на рассмотрении жалобы на продление домашнего ареста.

На прошлой неделе актера забрали в больницу прямо с заседания Пресненского суда Москвы. Пашаев впоследствии заявил, что его подзащитному диагностировали инсульт, однако документы из больницы и суда на этот счет не оглашались из-за врачебной тайны.
В выходные Ефремова отпустили из больницы, прописав постельный режим. При этом завтра он собирается присутствовать на заседании.
Актер Михаил Ефремов перед началом слушаний в Пресненском суде по делу о ДТП
Вчера, 16:14
Адвокат рассказал о "жутких условиях" в квартире у Ефремова
Судья Анатолий Костюков отметил, что Ефремов выписался из больницы по собственному желанию в удовлетворительном состоянии, ему рекомендовали продолжить наблюдение у врачей, пить лекарства и бросить курить.

Смертельное ДТП

Уголовное дело против актера возбудили после трагического инцидента 8 июня на Садовом кольце в столице: Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров впоследствии умер в больнице. В момент ДТП артист был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Сейчас Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет колонии. Изначально он взял на себя ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.
Адвокат Эльман Пашаев и актер Михаил Ефремов перед началом слушаний в Пресненском суде по делу о ДТП со смертельным исходом
15 августа, 14:52
Адвокат Ефремова объяснил отказ актера признать вину
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Эльман ПашаевМоскваДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовПроисшествия
Популярные комментарии
Жулик
17 августа, 15:40
iiljara
12123006
Вы правы. В фильме "Следствие ведут знатоки" была хорошая фраза: "У него здоровье плохое - только воровать позволяет, а как сидеть - слабое"
17 августа, 16:07
ДКДмитрий Крылов
4830002
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