Стал известен диагноз Ефремова

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. У Михаила Ефремова обнаружили хроническую обструктивную болезнь легких, заявил его адвокат Эльман Пашаев.
"У него было нарушение речи, онемели конечности. Скорая, которая приехала к нему в суд, диагностировала <...> острое нарушение кровяного обращения. После, в больнице, этот диагноз подтвердился. У него также была диагностирована хроническая обструктивная болезнь легких, это очень серьезное заболевание", — рассказал юрист на рассмотрении жалобы на продление домашнего ареста.
На прошлой неделе актера забрали в больницу прямо с заседания Пресненского суда Москвы. Пашаев впоследствии заявил, что его подзащитному диагностировали инсульт, однако документы из больницы и суда на этот счет не оглашались из-за врачебной тайны.
В выходные Ефремова отпустили из больницы, прописав постельный режим. При этом завтра он собирается присутствовать на заседании.
Судья Анатолий Костюков отметил, что Ефремов выписался из больницы по собственному желанию в удовлетворительном состоянии, ему рекомендовали продолжить наблюдение у врачей, пить лекарства и бросить курить.
Смертельное ДТП
Уголовное дело против актера возбудили после трагического инцидента 8 июня на Садовом кольце в столице: Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров впоследствии умер в больнице. В момент ДТП артист был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Сейчас Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет колонии. Изначально он взял на себя ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.
15 августа, 14:52Адвокат Ефремова объяснил отказ актера признать вину