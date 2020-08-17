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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
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В московских подъездах установят 120 подъемников для инвалидов
В Москве возобновились работы по установке подъемных платформ в подъездах, где живут инвалиды-колясочники, всего в этом году установят 120 подъемников, сообщил... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T15:24
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
общество
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РИА Новости
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петр бирюков, москва, общество

В московских подъездах установят 120 подъемников для инвалидов

15:24 17.08.2020
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© Fotolia / SmulskyМужчина с ограниченными возможностями в инвалидном кресле
Мужчина с ограниченными возможностями в инвалидном кресле
© Fotolia / Smulsky
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. В Москве возобновились работы по установке подъемных платформ в подъездах, где живут инвалиды-колясочники, всего в этом году установят 120 подъемников, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы в правительстве столицы Петр Бирюков.
"Оборудование подъездов специальными подъемными платформами - очень важная часть программы по созданию в городе безбарьерной среды. Эта работа ведется на постоянной основе, из-за эпидемиологической ситуации она была приостановлена на несколько месяцев, но сейчас возобновлена в полном объеме", - рассказал Бирюков.
По его словам, в этом году запланирована установка 120 подъемных платформ в подъездах, из них уже оборудованы 72.
"Для маломобильных граждан, особенно одиноких, возможность самостоятельно выходить из дома имеет огромное значение: это и работа за пределами квартиры, и прогулки на свежем воздухе, и общение. Новостройки сразу оборудуют подъемными платформами, а вот в домах старой постройки такие устройства не предусмотрены и устанавливаются по заявкам", - подчеркнул заммэра.
Он отметил, что если позволяют условия, приоритет отдается вертикальным подъемным платформам, более удобным в использовании. Это своего рода мини-лифт, который позволяет преодолевать расстояние до 4 метров. При отсутствии возможности для установки вертикальной платформы оборудуется подъемник наклонного типа - конструкция монтируется на стойках вдоль стены параллельно лестничному маршу.
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Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что с 2011 по 2019 годы в подъездах было установлено порядка 1300 подъемных платформ для инвалидов-колясочников. Он подчеркнул, что при их установке проводятся и другие работы по созданию безбарьерной среды - оборудуются пандусы и поручни на входе в подъезд, двери с доводчиками, которые можно открыть дистанционно, системы визуального и диспетчерского контроля.
"Для установки в подъезде подъемной платформы необходимо подать заявление в органы соцзащиты по месту жительства. Заявитель должен иметь постоянную регистрацию в Москве и рекомендацию врача об использовании кресла-коляски", - добавил Бирюков.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМоскваОбщество
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