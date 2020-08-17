В московских подъездах установят 120 подъемников для инвалидов

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. В Москве возобновились работы по установке подъемных платформ в подъездах, где живут инвалиды-колясочники, всего в этом году установят 120 подъемников, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы в правительстве столицы Петр Бирюков

"Оборудование подъездов специальными подъемными платформами - очень важная часть программы по созданию в городе безбарьерной среды. Эта работа ведется на постоянной основе, из-за эпидемиологической ситуации она была приостановлена на несколько месяцев, но сейчас возобновлена в полном объеме", - рассказал Бирюков.

По его словам, в этом году запланирована установка 120 подъемных платформ в подъездах, из них уже оборудованы 72.

"Для маломобильных граждан, особенно одиноких, возможность самостоятельно выходить из дома имеет огромное значение: это и работа за пределами квартиры, и прогулки на свежем воздухе, и общение. Новостройки сразу оборудуют подъемными платформами, а вот в домах старой постройки такие устройства не предусмотрены и устанавливаются по заявкам", - подчеркнул заммэра.

Он отметил, что если позволяют условия, приоритет отдается вертикальным подъемным платформам, более удобным в использовании. Это своего рода мини-лифт, который позволяет преодолевать расстояние до 4 метров. При отсутствии возможности для установки вертикальной платформы оборудуется подъемник наклонного типа - конструкция монтируется на стойках вдоль стены параллельно лестничному маршу.

Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что с 2011 по 2019 годы в подъездах было установлено порядка 1300 подъемных платформ для инвалидов-колясочников. Он подчеркнул, что при их установке проводятся и другие работы по созданию безбарьерной среды - оборудуются пандусы и поручни на входе в подъезд, двери с доводчиками, которые можно открыть дистанционно, системы визуального и диспетчерского контроля.