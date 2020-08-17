Суд отказался выпускать бизнесмена Бойко-Великого из СИЗО

Обвиняемый по делу о растрате в банке "Кредитный экспресс" основатель группы компаний "Ваш финансовый попечитель" Василий Бойко-Великий во время избрания меры пресечения в Басманном суде Москвы. 20 июня 2019

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник продлил арест бизнесмена Мосгорсуд в понедельник продлил арест бизнесмена Василия Бойко-Великого , которого обвиняют в растрате 89 миллионов рублей, сообщил РИА Новости адвокат Игорь Зубер.

"Мосгорсуд продлил срок содержания под стражей Василию Бойко-Великому в рамках дела банка "Кредит Экспресс" до 19 ноября 2020 года", - сказал адвокат, отметив, что будет обжаловать это решение.

Ранее защита обвиняемого заявляла о том, что расследование дела в отношении Бойко-Великого завершено. Его материалы состоят из 300 томов, с которыми предприниматель знакомится в следственном изоляторе.

По версии следствия, с августа 2011 по декабрь 2016 года управляющая банка "Кредит Экспресс" Алла Кабанова вместе с одним из бенефициаров - основателем "Ваш финансовый попечитель" Василием Бойко-Великим, главбухом Марией Антоновой и еще четырьмя сотрудниками похитили из банка свыше 23,3 миллиона рублей и 619 тысяч долларов.

Согласно обвинительному заключению, фигуранты составляли фиктивные документы на клиентов банка о якобы полученных кредитах, а также выводили деньги со счетов вкладчиков.

Кроме того, по поддельному заявлению от лица одного из вкладчиков банка с его счета были получены в кассе 500 тысяч долларов.

Предполагаемых участников аферы арестовали в июне прошлого года. Им грозят сроки до десяти лет колонии по статье о хищении в особо крупном размере в составе организованной группы.

Из-за системных хищений "Кредит Экспресс" лишился лицензии, и убытки вкладчикам пришлось возмещать государственному Агентству по страхованию вкладов. Уголовное дело возбудили именно по его заявлению как потерпевшей стороны.