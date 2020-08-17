Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200817/1575895556.html
Суд отказался выпускать бизнесмена Бойко-Великого из СИЗО
Мосгорсуд в понедельник продлил арест бизнесмена Василия Бойко-Великого, которого обвиняют в растрате 89 миллионов рублей, сообщил РИА Новости адвокат Игорь... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T15:22
василий бойко-великий
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155575/95/1555759550_0:169:3041:1880_1400x0_80_0_0_9f5d00d9f729f59f3beb43fd1de17a7f.jpg
https://ria.ru/20200714/1574349314.html
https://ria.ru/20190703/1556166606.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155575/95/1555759550_0:169:3041:1880_1400x0_80_0_0_9f5d00d9f729f59f3beb43fd1de17a7f.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155575/95/1555759550_156:0:2887:2048_1400x0_80_0_0_be97188ba6435099e34c2b3101dd81f9.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155575/95/1555759550_497:0:2545:2048_1400x0_80_0_0_3fa727627aecbc58ebfbc5a767146a55.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
василий бойко-великий, происшествия

Суд отказался выпускать бизнесмена Бойко-Великого из СИЗО

15:22 17.08.2020
495
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкОбвиняемый по делу о растрате в банке "Кредитный экспресс" основатель группы компаний "Ваш финансовый попечитель" Василий Бойко-Великий во время избрания меры пресечения в Басманном суде Москвы. 20 июня 2019
Обвиняемый по делу о растрате в банке Кредитный экспресс основатель группы компаний Ваш финансовый попечитель Василий Бойко-Великий во время избрания меры пресечения в Басманном суде Москвы. 20 июня 2019
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник продлил арест бизнесмена Василия Бойко-Великого, которого обвиняют в растрате 89 миллионов рублей, сообщил РИА Новости адвокат Игорь Зубер.
"Мосгорсуд продлил срок содержания под стражей Василию Бойко-Великому в рамках дела банка "Кредит Экспресс" до 19 ноября 2020 года", - сказал адвокат, отметив, что будет обжаловать это решение.
Европейский Суд по Правам Человека в Страсбурге
14 июля, 18:02
ЕСПЧ зарегистрировал жалобу бизнесмена Бойко-Великого на его арест
Ранее защита обвиняемого заявляла о том, что расследование дела в отношении Бойко-Великого завершено. Его материалы состоят из 300 томов, с которыми предприниматель знакомится в следственном изоляторе.
По версии следствия, с августа 2011 по декабрь 2016 года управляющая банка "Кредит Экспресс" Алла Кабанова вместе с одним из бенефициаров - основателем "Ваш финансовый попечитель" Василием Бойко-Великим, главбухом Марией Антоновой и еще четырьмя сотрудниками похитили из банка свыше 23,3 миллиона рублей и 619 тысяч долларов.
Согласно обвинительному заключению, фигуранты составляли фиктивные документы на клиентов банка о якобы полученных кредитах, а также выводили деньги со счетов вкладчиков.
Кроме того, по поддельному заявлению от лица одного из вкладчиков банка с его счета были получены в кассе 500 тысяч долларов.
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
3 июля 2019, 14:47
Бизнес-омбудсмен Титов призвал выпустить Бойко-Великого из СИЗО
Предполагаемых участников аферы арестовали в июне прошлого года. Им грозят сроки до десяти лет колонии по статье о хищении в особо крупном размере в составе организованной группы.
Из-за системных хищений "Кредит Экспресс" лишился лицензии, и убытки вкладчикам пришлось возмещать государственному Агентству по страхованию вкладов. Уголовное дело возбудили именно по его заявлению как потерпевшей стороны.
Бойко-Великий известен, прежде всего, как православный меценат и глава агрохолдинга "Русское молоко" (бренд "Рузское молоко"), одного из крупнейших в России производителей так называемых органических продуктов. В окончательной редакции обвинительного заключения ему вменяется растрата 89 миллионов рублей.
1700011
Обсудить 1
Василий Бойко-ВеликийПроисшествия
Рекомендуем
Здание МИД Польши в Варшаве
МИД Польши прокомментировал ситуацию в Белоруссии
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Суд рассмотрит продление домашнего ареста Ефремову без него
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда после слушаний по делу о ДТП
Стал известен диагноз Ефремова
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский провел закрытое совещание с силовиками по ситуации в Белоруссии
Уполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова рассказала о состоянии младенца, которым жонглировал отец
Забор в тюрьме
За демонстрацию символики АУЕ* будут привлекать к ответственности
Пляж
Калининградец ранил приятеля и сестру ножом и продолжил загорать на пляже
Полицейский
Член ОПГ десять лет скрывался от полиции благодаря пластической хирургии
Акция протеста рабочих в Белоруссии
Рабочие Белорусского металлургического завода приостановили доменные печи
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев отвечает на вопросы журналистов у здания Пресненского суда города Москвы, где пройдет заседание по делу о ДТП со смертельным исходом
Защита просит разрешить Ефремову прогулки под домашним арестом
Дворец спорта в Минске
Специалисты выяснили, как кризис в Белоруссии повлиял на спрос туристов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко назвал условия передачи полномочий президента
Актер Михаил Ефремов перед началом слушаний в Пресненском суде по делу о ДТП
Адвокат рассказал о "жутких условиях" в квартире у Ефремова
Охранный периметр исправительной колонии
В Москве актер получил пять лет за аферы с жильем умерших людей
Российские рубли
"Ромир" сообщил о рекорде личной инфляции россиян
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:49Эксперт рассказал, как мошенники наживаются на любителях пиццы
04:25Американские конгрессмены осудили предложение России помочь Белоруссии
04:19Кузнецова рассказала, куда отправят вернувшихся из Сирии российских детей
04:17В Благовещенске ввели режим ЧС
04:02Названы последствия реализации программы белорусской оппозиции
03:52Кузнецова назвала возраст вывезенных из Сирии российских детей
03:43Кузнецова рассказала о ходе работы над вывозом российских детей из Сирии
03:41Дегтярев обратился к участникам митингов в Хабаровске
03:34Сомнолог оценила пользу гаджетов для идеального пробуждения
03:31Названа опасность яблок
03:30Эксперт объяснил, зачем на земле включать режим полета у смартфона
03:27Физики изучили условия, при которых не работает третий закон Ньютона
03:24Трамп пообещал помиловать одного "очень важного человека"
03:12Россиян предупредили о мошеннических сайтах по продаже авиабилетов
03:07Дилеры рассказали о "злой шутке" с продавцами автомобилей в России
03:04В "Роскосмосе" озвучили планы по ракете "Союз-2"
02:53В консульстве России в Нью-Йорке сообщили детали нападения на дипмиссию
02:29Названы возможные сроки повторного заражения коронавирусом
02:27Дипломатам генконсульства России в Нью-Йорке поступили угрозы убийством
02:23Трамп заявил об опасности превращения США во "вторую Венесуэлу"
Лента новостейМолния