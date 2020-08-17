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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200817/1575895341.html
МИД Польши прокомментировал ситуацию в Белоруссии
Ситуация в Белоруссии является непредсказуемой, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач во время заседания парламентской комиссии по... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T15:21
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
мид польши
польша
белоруссия
в мире
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Что они организовали?? Дуда вот-вот еле победил в 1.5%!!!! Строить схемы в Беларуси у него как раз было время)))
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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светлана тихановская, александр лукашенко, мид польши, польша, белоруссия, в мире

МИД Польши прокомментировал ситуацию в Белоруссии

15:21 17.08.2020
1735
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание МИД Польши в Варшаве
Здание МИД Польши в Варшаве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАРШАВА, 17 авг – РИА Новости. Ситуация в Белоруссии является непредсказуемой, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач во время заседания парламентской комиссии по иностранным делам в понедельник в Варшаве.
"Мы находимся в ситуации очень непредсказуемой и очень динамичной. На этом этапе трудно предвидеть, в каком направлении в итоге будет продолжаться этот процесс", - сказал Пшидач.

"То, что мы точно можем сказать, это то, что Белоруссия первый раз за 26 лет является свидетелем событий такого типа, протесты собирают уже не только известных нам оппозиционеров, не только молодежь, не только студентов, а к протестам также присоединились другие сообщества, прежде всего рабочее сообщество", - добавил замминистра.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не действующий президент Лукашенко.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоМИД ПольшиПольшаБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Все правильно и взвешенно сказано!
17 августа, 15:26
llamborghinia06
4100007
Что они организовали?? Дуда вот-вот еле победил в 1.5%!!!! Строить схемы в Беларуси у него как раз было время)))
17 августа, 15:28
llamborghinia06
3500004
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