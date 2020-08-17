МИД Польши прокомментировал ситуацию в Белоруссии

"То, что мы точно можем сказать, это то, что Белоруссия первый раз за 26 лет является свидетелем событий такого типа, протесты собирают уже не только известных нам оппозиционеров, не только молодежь, не только студентов, а к протестам также присоединились другие сообщества, прежде всего рабочее сообщество", - добавил замминистра.