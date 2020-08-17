МИД Польши прокомментировал ситуацию в Белоруссии

ВАРШАВА, 17 авг – РИА Новости. Ситуация в Белоруссии является непредсказуемой, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач во время заседания парламентской комиссии по иностранным делам в понедельник в Варшаве.
"Мы находимся в ситуации очень непредсказуемой и очень динамичной. На этом этапе трудно предвидеть, в каком направлении в итоге будет продолжаться этот процесс", - сказал Пшидач.
"То, что мы точно можем сказать, это то, что Белоруссия первый раз за 26 лет является свидетелем событий такого типа, протесты собирают уже не только известных нам оппозиционеров, не только молодежь, не только студентов, а к протестам также присоединились другие сообщества, прежде всего рабочее сообщество", - добавил замминистра.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не действующий президент Лукашенко.
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