https://ria.ru/20200817/1575895236.html
Суд рассмотрит продление домашнего ареста Ефремову без него
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на продление домашнего ареста Михаилу Ефремову в отсутствие хворающего актера, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T15:20
2020-08-17T15:20
эльман пашаев
александр добровинский
михаил ефремов
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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эльман пашаев, александр добровинский, михаил ефремов, москва, происшествия
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости.
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на продление домашнего ареста Михаилу Ефремову
в отсутствие хворающего актера, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В ходе заседания адвокат актера Эльман Пашаев
передал суду ходатайство от Ефремова, в котором последний попросил суд рассмотреть жалобу без него "из-за состояния здоровья".
"Ходатайство удовлетворить, рассмотреть материал в его отсутствие", - огласил решение судья Анатолий Костюков.
Александр Добровинский
и другие представители потерпевших в суд не явились, но обозначили свою позицию в письменном виде: они настаивают на признании постановления Пресненского суда Москвы
законным.
Пресненский суд Москвы в ходе предварительного слушания уголовного дела продлил домашний арест артисту до 22 января 2021 года. В начале прошлой недели актера из Пресненского райсуда увезли на скорой в Боткинскую больницу с подозрением на инсульт, рассмотрение дела по существу было перенесено на 18 августа. Сейчас Ефремов находится дома, планирует завтра явиться на заседание Пресненского суда.
Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он признавал себя ответственным за ДТП, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.