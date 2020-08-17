Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200817/1575894880.html
ВТБ увеличил в январе-июле выдачу автокредитов с господдержкой в 1,5 раза
Клиенты ВТБ за семь месяцев 2020 года приобрели свыше 15 тысяч автомобилей в рамках госпрограммы поддержки автокредитования - на 50% больше, чем за аналогичный... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T15:13
втб
новости компаний - экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/149376/27/1493762700_0:165:3053:1882_1400x0_80_0_0_4186e4c62787fc552c9c5dcda09f065f.jpg
https://realty.ria.ru/20200817/1575879689.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/149376/27/1493762700_0:165:3053:1882_1400x0_80_0_0_4186e4c62787fc552c9c5dcda09f065f.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/149376/27/1493762700_162:0:2893:2048_1400x0_80_0_0_1c3b4183a3d005aa03a65235c869505a.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/149376/27/1493762700_503:0:2551:2048_1400x0_80_0_0_27aabebd3960f806cd905b9b8c99a4b8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
втб, новости компаний - экономика

ВТБ увеличил в январе-июле выдачу автокредитов с господдержкой в 1,5 раза

15:13 17.08.2020
497
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкАвтосалон
Автосалон
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Клиенты ВТБ за семь месяцев 2020 года приобрели свыше 15 тысяч автомобилей в рамках госпрограммы поддержки автокредитования - на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба банка.
Общая сумма сделок по госпрограмме за этот период превысила 8,7 миллиарда рублей.
Как отметили в банке, темпы льготного кредитования ускорились в апреле-июле, только за это время клиенты банка совершили более 10 тысяч сделок по автокредитованию на общую сумму 5,8 миллиарда рублей.
"Обновленная программа сыграла решающую роль в восстановлении спроса на автомобили во время пандемии. В июне перечень граждан, подпадающих под ее условия, был существенно расширен, что напрямую отразилось на результатах: мы фиксируем рост числа сделок в 2,6 раза по сравнению с июнем-июлем прошлого года. Их количество достигло 8,1 тысячи – более половины всех кредитов с госсубсидией за текущий год", - приводится в сообщении комментарий начальника управления организации продаж автокредитов – вице-президента ВТБ Владимира Высоцкого.
По его словам, доля программы в общем числе сделок автокредитования ВТБ выросла с 25% в конце 2019 года до 44% в настоящее время.
Чаще всего в рамках льготного кредитования автомобили покупают семьи с детьми. Их доля в общем количестве заключенных сделок по итогам 7 месяцев составила 56%, было оформлено 8,8 тысячи кредитов на 4,9 миллиарда рублей. Впервые личный транспорт в кредит приобрели 5,6 тысячи человек, заключивших сделки на 3,1 миллиарда рублей.
Жилые дома Петропавловска-Камчатского на фоне Авачинского вулкана
Вчера, 11:15
ВТБ финансирует строительство гостиницы в Петропавловске-Камчатском
000100
Обсудить 0
ВТБНовости компаний - Экономика
Рекомендуем
Мужчина читает газету на улице на лавочке в Москве
Эксперт рассказал, как получить пенсию в 50 тысяч рублей
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко пообещал новые президентские выборы
Митинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске
Лукашенко предупредил о создании "санитарного кордона" против России
Застолье
В России разрешили уходить с работы в день рождения раньше, но с условием
Вертолеты на военной базе США в Сирии
Западная коалиция ответила на сообщения об ударе по сирийским военным
Вид на здание посольства РФ в Гааге
В машине российского военного атташе в Нидерландах нашли жучок
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда после слушаний по делу о ДТП
Стал известен диагноз Ефремова
Александр Лукашенко
Лукашенко прокомментировал забастовки на заводах
Скала Ершик и мыс Ван-дер-Линд острова Уруп
"Остается только война": японцев возмутила отмена поездок на Курилы
Рабочий переносит дорожные знаки во время укладки верхнего слоя дорожного покрытия
В Москве мужчина расстрелял рабочих, укладывавших асфальт
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на митинге, организованном в его поддержку на площади Независимости в Минске
Лукашенко сообщил, что предлагал оппозиции пересчет голосов
Подразделения сирийской армии
Сирийский военный погиб после атаки беспилотника США
Менеджер в офисе по обслуживанию физических лиц ПАО Сбербанк
Сбербанк снизил ставки по вкладам
Билет на самолет
"Аэрофлот" сравнил нынешние цены на авиабилеты с временами СССР
Российские рубли
"Ромир" сообщил о рекорде личной инфляции россиян
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:49Эксперт рассказал, как мошенники наживаются на любителях пиццы
04:25Американские конгрессмены осудили предложение России помочь Белоруссии
04:19Кузнецова рассказала, куда отправят вернувшихся из Сирии российских детей
04:17В Благовещенске ввели режим ЧС
04:02Названы последствия реализации программы белорусской оппозиции
03:52Кузнецова назвала возраст вывезенных из Сирии российских детей
03:43Кузнецова рассказала о ходе работы над вывозом российских детей из Сирии
03:41Дегтярев обратился к участникам митингов в Хабаровске
03:34Сомнолог оценила пользу гаджетов для идеального пробуждения
03:31Названа опасность яблок
03:30Эксперт объяснил, зачем на земле включать режим полета у смартфона
03:27Физики изучили условия, при которых не работает третий закон Ньютона
03:24Трамп пообещал помиловать одного "очень важного человека"
03:12Россиян предупредили о мошеннических сайтах по продаже авиабилетов
03:07Дилеры рассказали о "злой шутке" с продавцами автомобилей в России
03:04В "Роскосмосе" озвучили планы по ракете "Союз-2"
02:53В консульстве России в Нью-Йорке сообщили детали нападения на дипмиссию
02:29Названы возможные сроки повторного заражения коронавирусом
02:27Дипломатам генконсульства России в Нью-Йорке поступили угрозы убийством
02:23Трамп заявил об опасности превращения США во "вторую Венесуэлу"
Лента новостейМолния