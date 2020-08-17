ВТБ увеличил в январе-июле выдачу автокредитов с господдержкой в 1,5 раза

"Обновленная программа сыграла решающую роль в восстановлении спроса на автомобили во время пандемии. В июне перечень граждан, подпадающих под ее условия, был существенно расширен, что напрямую отразилось на результатах: мы фиксируем рост числа сделок в 2,6 раза по сравнению с июнем-июлем прошлого года. Их количество достигло 8,1 тысячи – более половины всех кредитов с госсубсидией за текущий год", - приводится в сообщении комментарий начальника управления организации продаж автокредитов – вице-президента ВТБ Владимира Высоцкого.