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ВТБ увеличил в январе-июле выдачу автокредитов с господдержкой в 1,5 раза
Клиенты ВТБ за семь месяцев 2020 года приобрели свыше 15 тысяч автомобилей в рамках госпрограммы поддержки автокредитования - на 50% больше, чем за аналогичный... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T15:13
2020-08-17T15:13
втб
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости.
Клиенты ВТБ
за семь месяцев 2020 года приобрели свыше 15 тысяч автомобилей в рамках госпрограммы поддержки автокредитования - на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба банка.
Общая сумма сделок по госпрограмме за этот период превысила 8,7 миллиарда рублей.
Как отметили в банке, темпы льготного кредитования ускорились в апреле-июле, только за это время клиенты банка совершили более 10 тысяч сделок по автокредитованию на общую сумму 5,8 миллиарда рублей.
"Обновленная программа сыграла решающую роль в восстановлении спроса на автомобили во время пандемии. В июне перечень граждан, подпадающих под ее условия, был существенно расширен, что напрямую отразилось на результатах: мы фиксируем рост числа сделок в 2,6 раза по сравнению с июнем-июлем прошлого года. Их количество достигло 8,1 тысячи – более половины всех кредитов с госсубсидией за текущий год", - приводится в сообщении комментарий начальника управления организации продаж автокредитов – вице-президента ВТБ Владимира Высоцкого.
По его словам, доля программы в общем числе сделок автокредитования ВТБ выросла с 25% в конце 2019 года до 44% в настоящее время.
Чаще всего в рамках льготного кредитования автомобили покупают семьи с детьми. Их доля в общем количестве заключенных сделок по итогам 7 месяцев составила 56%, было оформлено 8,8 тысячи кредитов на 4,9 миллиарда рублей. Впервые личный транспорт в кредит приобрели 5,6 тысячи человек, заключивших сделки на 3,1 миллиарда рублей.