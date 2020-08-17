Зеленский провел закрытое совещание с силовиками по ситуации в Белоруссии

КИЕВ, 17 авг – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский провел закрытое совещание с руководителями разведывательных органов и силовых структур по ситуации в Белоруссии, на котором оценили возможные сценарии развития ситуации и возможные риски для Киева, сообщила в понедельник пресс-служба офиса главы государства.
"Зеленский провел закрытое совещание с руководителями разведывательных органов Украины, руководителями силовых структур, а также председателями ряда областных государственных администраций в связи с резким обострением ситуации в Республике Беларусь. Глава государства отметил, что события в этой стране могут существенно повлиять на Украину", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, на совещании детально проанализировали внутриполитическую ситуацию в Белоруссии и внешние факторы, которые могут повлиять на развитие событий после выборов в республике. Участники совещания оценили все возможные сценарии дальнейшего развития ситуации в Белоруссии, включая эскалацию, и проанализировали риски, которые могут возникнуть непосредственно для Украины.
"По итогам встречи сделаны соответствующие выводы и даны распоряжения", - добавили в пресс-службе.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий президент Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>