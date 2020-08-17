Зеленский провел закрытое совещание с силовиками по ситуации в Белоруссии

"Зеленский провел закрытое совещание с руководителями разведывательных органов Украины, руководителями силовых структур, а также председателями ряда областных государственных администраций в связи с резким обострением ситуации в Республике Беларусь. Глава государства отметил, что события в этой стране могут существенно повлиять на Украину", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на совещании детально проанализировали внутриполитическую ситуацию в Белоруссии и внешние факторы, которые могут повлиять на развитие событий после выборов в республике. Участники совещания оценили все возможные сценарии дальнейшего развития ситуации в Белоруссии, включая эскалацию, и проанализировали риски, которые могут возникнуть непосредственно для Украины.