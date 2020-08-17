Фотовыставка в честь 85-летия Табакова открылась на Чистопрудном бульваре

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Фотовыставка, посвященная 85-летию народного артиста СССР Олега Табакова, открылась в Москве на Чистопрудном бульваре в понедельник, передает корреспондент РИА Новости.

Олегу Табакову 17 августа исполнилось бы 85 лет. Легендарного артиста не стало 12 марта 2018 года.

В открытии выставки приняли участие руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский, художественный руководитель "Табакерки" Владимир Машков, вдова Табакова актриса Марина Зудина и актеры театра.

"Сегодня для нас большой праздник – 85 лет нашему учителю, нашему художественному руководителю Олегу Павловичу Табакову. Мы с огромной радостью продолжаем дело нашего учителя. Увидев эту замечательную выставку, москвичи смогут увидеть, еще раз вспомнить нашего великого русского актера", - сказал Машков.

На выставке представлены архивные фотографии из фильмов и спектаклей с участием Табакова, небольшие цитаты из интервью разных лет – рассказы об этих актерских работах. Материалы были предоставлены "Мосфильмом", "Союзмультфильмом", Музеем МХАТа и музеем "Современника".