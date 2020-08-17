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https://ria.ru/20200817/1575894739.html
Фотовыставка в честь 85-летия Табакова открылась на Чистопрудном бульваре
Фотовыставка, посвященная 85-летию народного артиста СССР Олега Табакова, открылась в Москве на Чистопрудном бульваре в понедельник, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T18:03
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353
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575894361_0:176:3013:1871_1400x0_80_0_0_dac715d5172f9bfc15e5ac2f1f4c7f90.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
театр, новости культуры, марина зудина, союзмультфильм, владимир машков, олег табаков, александр кибовский, мосфильм

Фотовыставка в честь 85-летия Табакова открылась на Чистопрудном бульваре

17:54 17.08.2020 (обновлено: 18:03 17.08.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОткрытие фотовыставки, посвященной 85-летию О. П. Табакова
Открытие фотовыставки, посвященной 85-летию О. П. Табакова
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Фотовыставка, посвященная 85-летию народного артиста СССР Олега Табакова, открылась в Москве на Чистопрудном бульваре в понедельник, передает корреспондент РИА Новости.
Олегу Табакову 17 августа исполнилось бы 85 лет. Легендарного артиста не стало 12 марта 2018 года.
В открытии выставки приняли участие руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский, художественный руководитель "Табакерки" Владимир Машков, вдова Табакова актриса Марина Зудина и актеры театра.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОткрытие фотовыставки, посвященной 85-летию О. П. Табакова
Открытие фотовыставки, посвященной 85-летию О. П. Табакова
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Открытие фотовыставки, посвященной 85-летию О. П. Табакова
"Сегодня для нас большой праздник – 85 лет нашему учителю, нашему художественному руководителю Олегу Павловичу Табакову. Мы с огромной радостью продолжаем дело нашего учителя. Увидев эту замечательную выставку, москвичи смогут увидеть, еще раз вспомнить нашего великого русского актера", - сказал Машков.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОткрытие фотовыставки, посвященной 85-летию О. П. Табакова
Открытие фотовыставки, посвященной 85-летию О. П. Табакова
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Открытие фотовыставки, посвященной 85-летию О. П. Табакова
На выставке представлены архивные фотографии из фильмов и спектаклей с участием Табакова, небольшие цитаты из интервью разных лет – рассказы об этих актерских работах. Материалы были предоставлены "Мосфильмом", "Союзмультфильмом", Музеем МХАТа и музеем "Современника".
"Выставка прекрасная. И это далеко не все роли Олега Павловича. Если бы мы сейчас собрали все его роли, Бульварное кольцо замкнулось бы такими стендами... Когда смотришь на это все, ты восхищаешься его творческими достижениями, и это еще одна возможность вспомнить его и восхититься масштабами его личности", - сказал Кибовский.
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КультураТеатрНовости культурыМарина ЗудинаСоюзмультфильмВладимир МашковОлег ТабаковАлександр КибовскийМосфильм
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