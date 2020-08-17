В Малайзии преостановили туризм в связи с новой вспышкой COVID-19

БАНГКОК, 17 авг – РИА Новости. Малайзийский северный штат Пинанг, состоящий из острова и материковой части, в понедельник был вынужден вновь полностью закрыться для въезда гостей из других регионов страны в связи с регистрацией в последние дни семи новых случаев заболевания COVID-19.

Об этом в понедельник заявил главный министр (глава исполнительной власти) провинции Пинанг Чоу Кон Яо, слова которого приводит интернет-версия газеты The Star.

"В связи с одновременным возникновением сразу нескольких случаев заражения мы вынуждены временно закрыть въезд в штат и на остров Пинанг для туристов, прибывающих в лечебных целях", — заявил он журналистам.

Местные "медицинские" туристы были единственной категорией путешественников, которые могли посещать Пинанг, традиционное место отдыха как для малайзийских граждан, так и для иностранцев, после снятия в августе большей части ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции.

Все новые случаи заражения, по информации медицинских властей штата, ввозные. Заболевание обнаружено у граждан, прибывших на остров из материковых провинций Малайзии, сообщает газета.