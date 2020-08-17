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В Малайзии преостановили туризм в связи с новой вспышкой COVID-19
Малайзийский северный штат Пинанг, состоящий из острова и материковой части, в понедельник был вынужден вновь полностью закрыться для въезда гостей из других... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T17:27
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РИА Новости
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, малайзия

В Малайзии преостановили туризм в связи с новой вспышкой COVID-19

17:27 17.08.2020
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© РИА Новости / Файед Эль-Гезири / Перейти в фотобанкЧайная плантация Камерон-Хайлендс в Малайзии
Чайная плантация Камерон-Хайлендс в Малайзии
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
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БАНГКОК, 17 авг – РИА Новости. Малайзийский северный штат Пинанг, состоящий из острова и материковой части, в понедельник был вынужден вновь полностью закрыться для въезда гостей из других регионов страны в связи с регистрацией в последние дни семи новых случаев заболевания COVID-19.
Об этом в понедельник заявил главный министр (глава исполнительной власти) провинции Пинанг Чоу Кон Яо, слова которого приводит интернет-версия газеты The Star.
"В связи с одновременным возникновением сразу нескольких случаев заражения мы вынуждены временно закрыть въезд в штат и на остров Пинанг для туристов, прибывающих в лечебных целях", — заявил он журналистам.
Местные "медицинские" туристы были единственной категорией путешественников, которые могли посещать Пинанг, традиционное место отдыха как для малайзийских граждан, так и для иностранцев, после снятия в августе большей части ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции.
Все новые случаи заражения, по информации медицинских властей штата, ввозные. Заболевание обнаружено у граждан, прибывших на остров из материковых провинций Малайзии, сообщает газета.
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С момента начала пандемии COVID-19 в Малайзии зарегистрированы 9 212 случаев заражения. 125 пациентов с коронавирусом скончались, 8 876 человек выздоровели. В штате Пинанг с начала пандемии заболели 126 человек, включая семь новых пациентов. За время пандемии в Пинанге скончался от коронавируса только один пациент.
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