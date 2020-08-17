За демонстрацию символики АУЕ* будут привлекать к ответственности

По словам Аграновского, решение носит более декларативный характер, ведь АУЕ* не зарегистрирована именно как организация - "это как запрещать сходку Коза ностра".

"Однако если человек будет открыто демонстрировать символику или заявлять о своей причастности в АУЕ*, то его могут привлечь к административной и даже уголовной ответственности. Но необходимо, чтобы человек открыто об этом заявлял", - сказал адвокат.