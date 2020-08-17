https://ria.ru/20200817/1575893913.html
За демонстрацию символики АУЕ* будут привлекать к ответственности
Людей, открыто причисляющих себя к движению АУЕ* и демонстрирующих его символику, после решения Верховного суда РФ смогут привлекать к административной и... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T14:59
2020-08-17T15:00
анна кузнецова
игорь краснов
генеральная прокуратура рф
происшествия
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https://ria.ru/20200817/1575888058.html
Арсений Новиков
Жёстче надо накаывать..
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5
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анна кузнецова, игорь краснов, генеральная прокуратура рф, происшествия
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости.
Людей, открыто причисляющих себя к движению АУЕ* и демонстрирующих его символику, после решения Верховного суда РФ
смогут привлекать к административной и уголовной ответственности, сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Аграновский.
Ранее ВС РФ признал экстремистским и запретил деятельность в России "международного общественного движения "Арестантское уголовное единство"* (другие наименования "Арестантский уклад един"*, "Арестантское уркаганское единство"*, АУЕ*, А.У.Е.*)".
По словам Аграновского, решение носит более декларативный характер, ведь АУЕ* не зарегистрирована именно как организация - "это как запрещать сходку Коза ностра".
"Однако если человек будет открыто демонстрировать символику или заявлять о своей причастности в АУЕ*, то его могут привлечь к административной и даже уголовной ответственности. Но необходимо, чтобы человек открыто об этом заявлял", - сказал адвокат.
С иском в суд обратился лично генеральный прокурор Игорь Краснов
. По мнению Генпрокуратуры, запрет АУЕ* позволит эффективнее защищать интересы подрастающего поколения и "способствовать оздоровлению общества".
О необходимости более активной борьбы с АУЕ* и прочими деструктивными движениями среди молодежи ранее заявляли и в экспертном сообществе, и лично детский омбудсмен Анна Кузнецова
. В то же время они отмечали, что нужно не просто запрещать такие движения, а предлагать молодежи что-то взамен.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.