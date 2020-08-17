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Кузнецова рассказала о состоянии младенца, которым жонглировал отец
Следов жестокого обращения у младенца, которым на видео отец размахивал, как куклой, пока не обнаружено, но обследования еще не закончены, заявила... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T14:55
анна кузнецова
сочи
белгород
происшествия
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РИА Новости
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анна кузнецова, сочи, белгород, происшествия

Кузнецова рассказала о состоянии младенца, которым жонглировал отец

14:55 17.08.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловУполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Уполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова . Архивное фото
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Следов жестокого обращения у младенца, которым на видео отец размахивал, как куклой, пока не обнаружено, но обследования еще не закончены, заявила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
Ранее в Instagram-аккаунте жителя Сочи появилось видео, на котором мужчина, сидя на стуле в лесу, держит за ножку младенца, размахивает им как куклой и насвистывает мелодию. В полиции обратили внимание на инцидент. Представитель ГУМВД России по Краснодарскому краю сообщил РИА Новости, что полиция проводит проверку после публикации видео. Также на историю обратила внимание Кузнецова. В субботу в полиции установили личности родителей младенца. Ими оказались 35-летний москвич и 27-летняя уроженка Белгорода, которых арестовали на 10 суток. Следователи выясняют обстоятельства жестокого обращения с младенцем.
"Ребенок находится в больнице, да, ее обследуют, еще не до конца проведены все обследования. Но пока, по предварительным данным, мы знаем, что повреждений каких-либо, свидетельствующих о жестоком обращении, не обнаружено", - сказала Кузнецова в эфире Первого канала.
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Анна КузнецоваСочиБелгородПроисшествия
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