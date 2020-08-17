Кузнецова рассказала о состоянии младенца, которым жонглировал отец

"Ребенок находится в больнице, да, ее обследуют, еще не до конца проведены все обследования. Но пока, по предварительным данным, мы знаем, что повреждений каких-либо, свидетельствующих о жестоком обращении, не обнаружено", - сказала Кузнецова в эфире Первого канала.