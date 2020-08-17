https://ria.ru/20200817/1575893114.html
В США за сутки выявили свыше 42 тысяч случаев коронавируса
Более 42 тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки в США, 571 человек скончался, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T14:49
2020-08-17T14:49
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сша
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, сша
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости.
Более 42 тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки в США
, 571 человек скончался, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, за минувшие сутки в США зарегистрировали 42 048 новых случаев заражения коронавирусом.
Накануне сообщалось о 47 913 новых случаях заражения и 1 029 летальных исходах.
По последним данным университета Джонса Хопкинса, за все время в США выявили 5 404 115 случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 170 тысяч пациентов с подтвержденным COVID-19. Выздоровели более 1,8 миллиона заразившихся.
Во всем мире, по информации университета, зарегистрировали более 21 миллиона заразившихся и более 771 тысяч летальных исходов. Число выздоровевших превысило 13 миллионов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.