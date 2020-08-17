Мюзикл "Анна Каренина" 8 сентября открывает сезон

МОСКВА, 17 авг - Пресс-служба мюзикла "Анна Каренина". Мюзикл "Анна Каренина" 8 сентября откроет новый сезон. Спустя несколько месяцев вынужденного перерыва, вызванного пандемией, знаменитый спектакль вернется на сцену Театра оперетты.

И, несмотря на ряд ограничений, которым следуют театры на основании требований закона в части соблюдения дистанции и других мер, старт сезона — долгожданное событие и для зрителей, и для артистов.

С момента премьеры "Анна Каренина" покорила сердца миллионов по всему миру и заслужила признание театральных критиков. Было сыграно более 500 спектаклей в России и за рубежом. В радостном предвкушении творческий коллектив готовится к встрече со зрителями в новом сезоне, который станет для мюзикла юбилейным.

"За время вынужденного перерыва я так соскучилась по сцене! — признается Екатерина Гусева, исполнительница роли Анны Карениной. — Уверена, что зрители тоже ждут встречи с героями любимого мюзикла. К сожалению, вирус до конца не побежден, но в театре принимают все меры предосторожности. Оберегая себя и окружающих, наш творческий коллектив начинает новый сезон".

Екатерина Гусева, Валерия Ланская, Дмитрий Ермак, Сергей Ли, Ольга Беляева, Игорь Балалаев, Александр Маракулин, Лика Рулла и другие звезды столичного мюзикла после продолжительной паузы вновь выйдут на сцену Московского театра оперетты, чтобы воплотить незабываемые образы героев романа великого классика, поразить зрителей великолепным вокалом и слаженными движениями.

"Очень-очень жду открытия сезона! — делится эмоциями Валерия Ланская, Анна Каренина в одноименном мюзикле, — И особенно момента, когда загудит поезд на еще закрытом занавесе, — именно это будет означать старт, начало спектакля. Уже предвкушаю волнение и дрожь в ногах, но жду этого. Очень жду!"

"Волнение, радость, вдохновение — в ожидании скорой встречи со зрителями переживаю гамму чувств. Верю, что мюзикл любят и ждут!" — говорит Александр Маракулин, исполнитель роли Алексея Каренина.

Билеты на новый сезон уже в продаже. До старта первого осеннего блока остаются считанные недели — театр, сохраняя безопасную среду и принимая во внимание все необходимые меры, готов встретить гостей на Большой Дмитровке.уже в продаже.

в специальном разделе на сайте мюзикла "Анна Каренина". Просим вас ознакомиться с мерами безопасности и правилами посещения спектаклей, которые опубликованына сайте мюзикла "Анна Каренина".