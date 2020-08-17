https://ria.ru/20200817/1575892703.html
Лукашенко назвал условия передачи полномочий президента
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал перераспределять властные полномочия в стране через конституционный процесс. Об этом он заявил во время встречи РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T14:43
2020-08-17T15:40
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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Alexandr Alex
Только он, исключительный, разбирается как писать конституцию. В большой образованной стране больше таких людей нет. Затягивая передачу власти он сам гробит экономику.
762
ani.ermolova
Нет у Лукашенко альтернативы. Нет её, хоть тресни...А под руководством домохозяйки Тихоновской нормальную конституцию и т.д. не сваришь. Ну, бред это, бред. Не альтернативы!!!...
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белоруссия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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александр лукашенко, белоруссия, в мире
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
призвал перераспределять властные полномочия в стране через конституционный процесс. Об этом он заявил во время встречи с работниками Минского завода колесных тягачей.
"Но не под давлением и не через улицу", — уточнил глава государства.
По словам Лукашенко, сейчас ведется работа над вариантами изменения конституции страны, предусматривающими перераспределение властных полномочий. При этом он отметил, что основной документ нельзя "отдавать непонятно кому, потому что будет беда".
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых Лукашенко победил в шестой раз, — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.