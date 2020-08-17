Лукашенко назвал условия передачи полномочий президента

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал перераспределять властные полномочия в стране через конституционный процесс. Об этом он заявил во время встречи с работниками Минского завода колесных тягачей.

"Но не под давлением и не через улицу", — уточнил глава государства.

По словам Лукашенко, сейчас ведется работа над вариантами изменения конституции страны, предусматривающими перераспределение властных полномочий. При этом он отметил, что основной документ нельзя "отдавать непонятно кому, потому что будет беда".

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых Лукашенко победил в шестой раз, — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.