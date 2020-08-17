Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200817/1575891891.html
Адвокат Ефремова рассказал о состоянии здоровья актера
Актер Михаил Ефремов по-прежнему чувствует себя неважно, рассказал журналистам в понедельник его адвокат Эльман Пашаев. РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T14:49
эльман пашаев
москва
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575830198_0:0:1791:1008_1400x0_80_0_0_0f3e5a22b5b1d91abdd56b112082d90e.jpg
https://ria.ru/20200817/1575890204.html
https://ria.ru/20200816/1575865713.html
6
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575830198_0:0:1791:1008_1400x0_80_0_0_0f3e5a22b5b1d91abdd56b112082d90e.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575830198_284:0:1684:1050_1400x0_80_0_0_d490096dcb51fadc16412166aa113df4.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575830198_459:0:1509:1050_1400x0_80_0_0_5ba874131b48b61011498ae389b24748.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
эльман пашаев, москва, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о состоянии здоровья актера

14:35 17.08.2020 (обновлено: 14:49 17.08.2020)
3498
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда / Перейти в фотобанкАдвокат Эльман Пашаев и актер Михаил Ефремов перед началом слушаний в Пресненском суде по делу о ДТП со смертельным исходом
Адвокат Эльман Пашаев и актер Михаил Ефремов перед началом слушаний в Пресненском суде по делу о ДТП со смертельным исходом
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Актер Михаил Ефремов по-прежнему чувствует себя неважно, рассказал журналистам в понедельник его адвокат Эльман Пашаев.
"Плохо!" - кратко ответил он на вопрос о самочувствии клиента. От других комментариев Пашаев воздержался.
Актер Михаил Ефремов садится в автомобиль у здания Пресненского суда города Москвы после заседания по делу о ДТП со смертельным исходом
Вчера, 14:08
Друг Ефремова рассказал о его ночных "прогулках" под домашним арестом
В минувший вторник Ефремова отправили на "скорой" в больницу прямо с заседания Пресненского суда Москвы. Пашаев впоследствии заявил, что актеру диагностировали инсульт, однако документы из больницы и суда на этот счет не оглашались из-за врачебной тайны.
В выходные Ефремова выписали из больницы, прописав постельный режим. Впрочем, завтра, во вторник, актер собирается присутствовать на заседании, отмечал Пашаев.
Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он взял ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.
Адвокат Эльман Пашаев у здания Пресненского городского суда города Москвы
16 августа, 21:12
Адвокат жестко ответил сомневающимся в инсульте Ефремова
31103430
Обсудить 6
Эльман ПашаевМоскваДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовПроисшествия
Рекомендуем
Актер Михаил Ефремов садится в автомобиль у здания Пресненского суда города Москвы после заседания по делу о ДТП со смертельным исходом
Друг Ефремова рассказал о его ночных "прогулках" под домашним арестом
Военнослужащие на акции протеста в Минске
Лукашенко назвал цель протестов в Белоруссии
Полицейский
Член ОПГ десять лет скрывался от полиции благодаря пластической хирургии
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
Украсть что-то при разработке вакцины невозможно, заявил эксперт
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко назвал условия передачи полномочий президента
Посетитель перед картиной Михаила Хмелько Триумф победившей Родины на выставке Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве
"Ожившие" картины о войне покажут осенью в 23 городах
Уполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова рассказала о состоянии младенца, которым жонглировал отец
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда после слушаний по делу о ДТП
Стал известен диагноз Ефремова
Митинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске
Лукашенко заявил о едином с Путиным мнении в отношении протестов
Охранный периметр исправительной колонии
В Москве актер получил пять лет за аферы с жильем умерших людей
Забор в тюрьме
За демонстрацию символики АУЕ* будут привлекать к ответственности
Актер Михаил Ефремов
Ефремов не придет на заседание суда
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Суд рассмотрит продление домашнего ареста Ефремову без него
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Соловьев обратился к белорусам
Вид на здание посольства РФ в Гааге
В машине российского военного атташе в Нидерландах нашли жучок
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:25Американские конгрессмены осудили предложение России помочь Белоруссии
04:19Кузнецова рассказала, куда отправят вернувшихся из Сирии российских детей
04:17В Благовещенске ввели режим ЧС
04:02Названы последствия реализации программы белорусской оппозиции
03:52Кузнецова назвала возраст вывезенных из Сирии российских детей
03:43Кузнецова рассказала о ходе работы над вывозом российских детей из Сирии
03:41Дегтярев обратился к участникам митингов в Хабаровске
03:34Сомнолог оценила пользу гаджетов для идеального пробуждения
03:31Названа опасность яблок
03:30Эксперт объяснил, зачем на земле включать режим полета у смартфона
03:27Физики изучили условия, при которых не работает третий закон Ньютона
03:24Трамп пообещал помиловать одного "очень важного человека"
03:12Россиян предупредили о мошеннических сайтах по продаже авиабилетов
03:07Дилеры рассказали о "злой шутке" с продавцами автомобилей в России
03:04В "Роскосмосе" озвучили планы по ракете "Союз-2"
02:53В консульстве России в Нью-Йорке сообщили детали нападения на дипмиссию
02:29Названы возможные сроки повторного заражения коронавирусом
02:27Дипломатам генконсульства России в Нью-Йорке поступили угрозы убийством
02:23Трамп заявил об опасности превращения США во "вторую Венесуэлу"
02:16Ирландия не стала признавать результаты выборов президента в Белоруссии
Лента новостейМолния