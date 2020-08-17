https://ria.ru/20200817/1575891891.html
Адвокат Ефремова рассказал о состоянии здоровья актера
Актер Михаил Ефремов по-прежнему чувствует себя неважно, рассказал журналистам в понедельник его адвокат Эльман Пашаев. РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T14:35
2020-08-17T14:49
эльман пашаев
москва
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
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6
москва
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости.
Актер Михаил Ефремов
по-прежнему чувствует себя неважно, рассказал журналистам в понедельник его адвокат Эльман Пашаев
.
"Плохо!" - кратко ответил он на вопрос о самочувствии клиента. От других комментариев Пашаев воздержался.
В минувший вторник Ефремова отправили на "скорой" в больницу прямо с заседания Пресненского суда Москвы
. Пашаев впоследствии заявил, что актеру диагностировали инсульт, однако документы из больницы и суда на этот счет не оглашались из-за врачебной тайны.
В выходные Ефремова выписали из больницы, прописав постельный режим. Впрочем, завтра, во вторник, актер собирается присутствовать на заседании, отмечал Пашаев.
Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он взял ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.