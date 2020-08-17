Член ОПГ десять лет скрывался от полиции благодаря пластической хирургии

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Столичные правоохранители задержали участника межрегиональной преступной группировки, которому благодаря пластической хирургии и удалению папиллярных узоров пальцев рук удавалось скрываться более десяти лет, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
Указывается, что участники данной вооруженной группировки в 1999-2011 годах совершили более 40 тяжких и особо тяжких преступлений в Москве, Московской, Ростовской и Челябинской областях, а также в Краснодарском крае.
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Иванова отметила, что мужчина был задержан в Ростовской области. "Задержанный 1980 года рождения в период розыска неоднократно менял анкетные данные, сделал пластические операции по изменению внешности, а также удалил папиллярные узоры пальцев обеих рук, что позволяло ему длительное время скрываться от органов следствия", — подчеркнула она.
Мужчина арестован, ему предъявлено обвинение по статьям "Участие в устойчивой вооруженной группе (банде)", "Участие в преступном сообществе", "Убийство двух и более лиц, организованной группы, сопряженное с бандитизмом", "Покушение на убийство двух и более лиц, организованной группы, сопряженное с бандитизмом", "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, организованной группой в отношении двух и более лиц", "Разбой, совершенный организованной группой с причинением тяжкого вреда здоровью", "Разбой, совершенный организованной группой с причинением тяжкого вреда здоровью", "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия организованной группой".
Иванова отметила, что ряд участников группы уже осуждены. Среди них и один из руководителей ОПГ — Дмитрий Лесняков. Он в 2012 году был приговорен к 25 годам лишения свободы.
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