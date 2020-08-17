Член ОПГ десять лет скрывался от полиции благодаря пластической хирургии

Мужчина арестован, ему предъявлено обвинение по статьям "Участие в устойчивой вооруженной группе (банде)", "Участие в преступном сообществе", "Убийство двух и более лиц, организованной группы, сопряженное с бандитизмом", "Покушение на убийство двух и более лиц, организованной группы, сопряженное с бандитизмом", "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, организованной группой в отношении двух и более лиц", "Разбой, совершенный организованной группой с причинением тяжкого вреда здоровью", "Разбой, совершенный организованной группой с причинением тяжкого вреда здоровью", "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия организованной группой".