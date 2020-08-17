Украсть что-то при разработке вакцины невозможно, заявил эксперт

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Украсть что-либо при разработке вакцины невозможно: алгоритм создания вакцин известен давно, большого секрета в этом нет, считает профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что на данный момент фонд получил заявки на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса, которая была зарегистрирована первой в мире, более чем из 20 стран. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.
"Ну вы знаете, как делать вакцины, это во всем мире давно уже известно. Что-нибудь тут украсть, это в принципе невозможно, потому что тут секрета большого нету в этом", - заявил Малышев на пресс-конференции МИА "Россия сегодня", отвечая на вопрос о том, могут ли зарубежные специалисты воспроизвести российскую вакцину на основе готового продукта и как защищаются такие разработки.
Отвечая на вопрос о том, не предусматривает ли испытание вакцины от коронавируса заражение им, Малышев отметил, что специально заражать никто не будет.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.