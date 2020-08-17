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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200817/1575891780.html
Украсть что-то при разработке вакцины невозможно, заявил эксперт
Украсть что-либо при разработке вакцины невозможно: алгоритм создания вакцин известен давно, большого секрета в этом нет, считает профессор, доктор медицинских... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T14:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
николай малышев
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
владимир малышев
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2020
РИА Новости
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
коронавирус в россии, николай малышев, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, владимир малышев

Украсть что-то при разработке вакцины невозможно, заявил эксперт

14:33 17.08.2020
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© Фото : Российский Фонд Прямых ИнвестицийПервая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
© Фото : Российский Фонд Прямых Инвестиций
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Украсть что-либо при разработке вакцины невозможно: алгоритм создания вакцин известен давно, большого секрета в этом нет, считает профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что на данный момент фонд получил заявки на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса, которая была зарегистрирована первой в мире, более чем из 20 стран. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.
"Ну вы знаете, как делать вакцины, это во всем мире давно уже известно. Что-нибудь тут украсть, это в принципе невозможно, потому что тут секрета большого нету в этом", - заявил Малышев на пресс-конференции МИА "Россия сегодня", отвечая на вопрос о том, могут ли зарубежные специалисты воспроизвести российскую вакцину на основе готового продукта и как защищаются такие разработки.
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Отвечая на вопрос о том, не предусматривает ли испытание вакцины от коронавируса заражение им, Малышев отметил, что специально заражать никто не будет.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииНиколай МалышевКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийВладимир Малышев
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