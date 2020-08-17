Украсть что-то при разработке вакцины невозможно, заявил эксперт

"Ну вы знаете, как делать вакцины, это во всем мире давно уже известно. Что-нибудь тут украсть, это в принципе невозможно, потому что тут секрета большого нету в этом", - заявил Малышев на пресс-конференции МИА "Россия сегодня", отвечая на вопрос о том, могут ли зарубежные специалисты воспроизвести российскую вакцину на основе готового продукта и как защищаются такие разработки.