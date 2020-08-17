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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200817/1575891477.html
Лукашенко заявил о едином с Путиным мнении в отношении протестов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он с российским лидером Владимиром Путиным "одного мнения": заварушка вокруг Белоруссии неслучайна. РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T14:42
владимир путин
минск
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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владимир путин, минск, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко заявил о едином с Путиным мнении в отношении протестов

14:29 17.08.2020 (обновлено: 14:42 17.08.2020)
8608
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМитинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске
Митинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 17 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он с российским лидером Владимиром Путиным "одного мнения": заварушка вокруг Белоруссии неслучайна.
Ранее Лукашенко заявил, что беспорядки в Белоруссии спровоцированы, чтобы власти "оттянули своих военных на внутренние действия".
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"Кто сегодня может гарантировать, что те силы, которые подтягиваются извне, они до нас безразличны? Да нет, мы с Путиным одного мнения, что все там - заварушка эта - не напрасно", - сказал Лукашенко, его слова приводит Sputnik Беларусь.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.
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Протесты в БелоруссииВладимир ПутинМинскАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Выдаёт желаемое за действительное
17 августа, 14:30
Евгений Шевелев
35000012
а путин то вкурсе об этом?
17 августа, 14:30
НЕНиколай Ефимов
22121007
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