https://ria.ru/20200817/1575891477.html
Лукашенко заявил о едином с Путиным мнении в отношении протестов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он с российским лидером Владимиром Путиным "одного мнения": заварушка вокруг Белоруссии неслучайна. РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T14:29
2020-08-17T14:42
владимир путин
минск
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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Евгений Шевелев
Выдаёт желаемое за действительное
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Николай Ефимов
а путин то вкурсе об этом?
42
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минск
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, минск, александр лукашенко, белоруссия, в мире
МИНСК, 17 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он с российским лидером Владимиром Путиным "одного мнения": заварушка вокруг Белоруссии неслучайна.
Ранее Лукашенко заявил, что беспорядки в Белоруссии спровоцированы, чтобы власти "оттянули своих военных на внутренние действия".
"Кто сегодня может гарантировать, что те силы, которые подтягиваются извне, они до нас безразличны? Да нет, мы с Путиным одного мнения, что все там - заварушка эта - не напрасно", - сказал Лукашенко, его слова приводит Sputnik Беларусь
.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.
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