Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200817/1575891432.html
В Белоруссии оппозиция проводит митинг у офисов гостелеканалов СТВ и ОНТ
Несколько десятков сторонников оппозиции проводят в Минске митинг у офисов государственных телеканалов ОНТ и СТВ с призывами к их сотрудникам говорить... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T14:27
протесты в белоруссии
светлана тихановская
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575823572_0:290:3031:1996_1400x0_80_0_0_c83b24e190a64d8da6cd05440add9f4b.jpg
https://ria.ru/20200816/1575861182.html
https://ria.ru/20200817/1575878476.html
1
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575823572_0:290:3031:1996_1400x0_80_0_0_c83b24e190a64d8da6cd05440add9f4b.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575823572_268:0:2999:2048_1400x0_80_0_0_a108c26afb3103a43e3916e14df4d287.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575823572_609:0:2657:2048_1400x0_80_0_0_9e6b0f1a527346348a53b4abbd4658b3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана тихановская, минск, белоруссия, в мире

В Белоруссии оппозиция проводит митинг у офисов гостелеканалов СТВ и ОНТ

14:27 17.08.2020
884
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста в Минске
Участники акции протеста в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Участники акции протеста в Минске
МИНСК, 17 авг - РИА Новости. Несколько десятков сторонников оппозиции проводят в Минске митинг у офисов государственных телеканалов ОНТ и СТВ с призывами к их сотрудникам говорить телезрителям правду и выйти на забастовку, передает корреспондент РИА Новости.
Митинг посетили доверенное лицо баллотировавшейся в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова и соратница экс-кандидата Мария Колесникова. Колесникова призвала сотрудников госСМИ рассказывать "о тысячах задержанных и избитых, которые до сих пор находятся в тюрьмах".
Общегражданский марш За свободу в Минске
16 августа, 19:24Протесты в Белоруссии
"За свободу". Как прошел митинг белорусской оппозиции
Несколько сотрудников телеканалов СТВ и ОНТ присоединились к митингу, они собирают подписи под требованием к руководству об объективном освещении ситуации в стране и не исключают проведение забастовки. Пока количество подписавшихся под требованием не разглашается.
Митинг идет в формате открытого микрофона. Выступающие заявляют, что готовы поддержать журналистов государственных СМИ, понимают, как им сложно принять решение и выступить против редакционной политики. Также они заявляют о готовности проводить акции у офисов государственных СМИ каждый день.
Один из сотрудников телеканала СТВ рассказал РИА Новости, что в компании разделились на тех, кто "равнодушен, тех кто за, и тех, кто против". Он отметил, что не согласные с политикой канала есть как среди технических работников, так и журналистов. Собеседник агентства отметил, что руководство пока не реагирует на протестные настроения в компании.
Общегражданский марш За свободу в Минске
Вчера, 10:58Протесты в Белоруссии
Эксперт рассказал, сколько могут продлиться протесты в Белоруссии
Звукооператор ОНТ рассказал РИА Новости, что был задержан во время силового разгона одной из акций протеста в Минске после президентских выборов и своими глазами видел, что происходило в центре изоляции правонарушителей в Минске и как сотрудники милиции обращались с задержанными. Он отметил, что руководство телеканала разыскало его и помогло освобождению, но с точки зрения его позиции по отношению к освещению новостей, "это (отношение руководства - ред.) уже не имеет значения".
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
160210324
Обсудить 1
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяМинскБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Митинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске
Лукашенко заявил о едином с Путиным мнении в отношении протестов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что белорусская власть никогда не "падет"
Военнослужащие на акции протеста в Минске
Лукашенко назвал цель протестов в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что белорусы не должны "губить" президентов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко назвал условия передачи полномочий президента
Сотрудники правоохранительных органов во время задержания участника акции протеста в Минске
В Белоруссии более 600 человек заявили о травмах при задержании
Пленарная сессия Европарламента
В Европарламенте пригрозили объявить Лукашенко персоной нон грата
Митинг в поддержку действующего президента Белоруссии А. Лукашенко в Минске
Лукашенко заявил, что он "не святой"
Военнослужащие на акции протеста в Минске
Лукашенко призвал протестующих не провоцировать силовиков
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о работе над третьим вариантом Конституции
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Соловьев обратился к белорусам
Здание МИД Польши в Варшаве
МИД Польши прокомментировал ситуацию в Белоруссии
Акция протеста рабочих в Белоруссии
Рабочие Белорусского металлургического завода приостановили доменные печи
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
Глава штаба Тихановской призвала белорусов сделать следующий шаг
Вывеска над входом в здание белорусского государственного концерна Белнефтехим в Минске
В "Белнефтехиме" рассказали о ситуации на предприятиях
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:25Американские конгрессмены осудили предложение России помочь Белоруссии
04:19Кузнецова рассказала, куда отправят вернувшихся из Сирии российских детей
04:17В Благовещенске ввели режим ЧС
04:02Названы последствия реализации программы белорусской оппозиции
03:52Кузнецова назвала возраст вывезенных из Сирии российских детей
03:43Кузнецова рассказала о ходе работы над вывозом российских детей из Сирии
03:41Дегтярев обратился к участникам митингов в Хабаровске
03:34Сомнолог оценила пользу гаджетов для идеального пробуждения
03:31Названа опасность яблок
03:30Эксперт объяснил, зачем на земле включать режим полета у смартфона
03:27Физики изучили условия, при которых не работает третий закон Ньютона
03:24Трамп пообещал помиловать одного "очень важного человека"
03:12Россиян предупредили о мошеннических сайтах по продаже авиабилетов
03:07Дилеры рассказали о "злой шутке" с продавцами автомобилей в России
03:04В "Роскосмосе" озвучили планы по ракете "Союз-2"
02:53В консульстве России в Нью-Йорке сообщили детали нападения на дипмиссию
02:29Названы возможные сроки повторного заражения коронавирусом
02:27Дипломатам генконсульства России в Нью-Йорке поступили угрозы убийством
02:23Трамп заявил об опасности превращения США во "вторую Венесуэлу"
02:16Ирландия не стала признавать результаты выборов президента в Белоруссии
Лента новостейМолния