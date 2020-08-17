В Белоруссии оппозиция проводит митинг у офисов гостелеканалов СТВ и ОНТ

МИНСК, 17 авг - РИА Новости. Несколько десятков сторонников оппозиции проводят в Минске митинг у офисов государственных телеканалов ОНТ и СТВ с призывами к их сотрудникам говорить телезрителям правду и выйти на забастовку, передает корреспондент РИА Новости.

Митинг посетили доверенное лицо баллотировавшейся в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова и соратница экс-кандидата Мария Колесникова. Колесникова призвала сотрудников госСМИ рассказывать "о тысячах задержанных и избитых, которые до сих пор находятся в тюрьмах".

Несколько сотрудников телеканалов СТВ и ОНТ присоединились к митингу, они собирают подписи под требованием к руководству об объективном освещении ситуации в стране и не исключают проведение забастовки. Пока количество подписавшихся под требованием не разглашается.

Митинг идет в формате открытого микрофона. Выступающие заявляют, что готовы поддержать журналистов государственных СМИ, понимают, как им сложно принять решение и выступить против редакционной политики. Также они заявляют о готовности проводить акции у офисов государственных СМИ каждый день.

Один из сотрудников телеканала СТВ рассказал РИА Новости, что в компании разделились на тех, кто "равнодушен, тех кто за, и тех, кто против". Он отметил, что не согласные с политикой канала есть как среди технических работников, так и журналистов. Собеседник агентства отметил, что руководство пока не реагирует на протестные настроения в компании.

Звукооператор ОНТ рассказал РИА Новости, что был задержан во время силового разгона одной из акций протеста в Минске после президентских выборов и своими глазами видел, что происходило в центре изоляции правонарушителей в Минске и как сотрудники милиции обращались с задержанными. Он отметил, что руководство телеканала разыскало его и помогло освобождению, но с точки зрения его позиции по отношению к освещению новостей, "это (отношение руководства - ред.) уже не имеет значения".