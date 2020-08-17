Лукашенко заявил, что белорусская власть никогда не "падет"

"Они (противники действующей в Белоруссии власти – ред.) людей отравили соцсетями. И у некоторых сложилось мнение: все, власти нет, власть пала. Власть никогда не падет. Вы меня знаете. А с ними мы разберемся. Просто надо потерпеть", - приводит слова Лукашенко в понедельник госагентство Белта. Такое заявление он сделал, посещая Минский завод колесных тягачей (МЗКТ).

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых Лукашенко победил в шестой раз – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.