https://ria.ru/20200817/1575890899.html
Лукашенко заявил, что белорусская власть никогда не "падет"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власть республики никогда не "падет", и, хотя у некоторых людей сложилось мнение, что она уже "пала" и ее... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T14:14
2020-08-17T14:14
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200817/1575888440.html
Damir Aliev
держись Лука! хоть ты и наломал дров и наделал ошибок на этих выборах - но походу если к власти придут кухарки то они все достижения Беларуси спустят в унитаз, за то чтобы тусоваться красиво.
34
Евгений Шевелев
Он не есть власть, в этом он может скоро убедиться, дай бог сил беларусам сил избавиться от него
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белоруссия
РИА Новости
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ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575889566_375:0:2747:1334_1400x0_80_0_0_a24ebaf4b87f38228fe9b9e3d4cb8ebd.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, белоруссия, в мире
МИНСК, 17 авг - РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
заявил, что власть республики никогда не "падет", и, хотя у некоторых людей сложилось мнение, что она уже "пала" и ее вообще нет, "надо потерпеть".
"Они (противники действующей в Белоруссии власти – ред.) людей отравили соцсетями. И у некоторых сложилось мнение: все, власти нет, власть пала. Власть никогда не падет. Вы меня знаете. А с ними мы разберемся. Просто надо потерпеть", - приводит слова Лукашенко в понедельник госагентство Белта. Такое заявление он сделал, посещая Минский завод колесных тягачей (МЗКТ).
Лукашенко руководит Белоруссий более 26 лет.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых Лукашенко победил в шестой раз – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.
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