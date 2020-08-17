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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200817/1575890899.html
Лукашенко заявил, что белорусская власть никогда не "падет"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власть республики никогда не "падет", и, хотя у некоторых людей сложилось мнение, что она уже "пала" и ее... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T14:14
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200817/1575888440.html
держись Лука! хоть ты и наломал дров и наделал ошибок на этих выборах - но походу если к власти придут кухарки то они все достижения Беларуси спустят в унитаз, за то чтобы тусоваться красиво.
34
Он не есть власть, в этом он может скоро убедиться, дай бог сил беларусам сил избавиться от него
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белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко заявил, что белорусская власть никогда не "падет"

14:14 17.08.2020
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© AP Photo / BelTA Pool Photo/Nikolai PetrovПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© AP Photo / BelTA Pool Photo/Nikolai Petrov
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
МИНСК, 17 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власть республики никогда не "падет", и, хотя у некоторых людей сложилось мнение, что она уже "пала" и ее вообще нет, "надо потерпеть".
"Они (противники действующей в Белоруссии власти – ред.) людей отравили соцсетями. И у некоторых сложилось мнение: все, власти нет, власть пала. Власть никогда не падет. Вы меня знаете. А с ними мы разберемся. Просто надо потерпеть", - приводит слова Лукашенко в понедельник госагентство Белта. Такое заявление он сделал, посещая Минский завод колесных тягачей (МЗКТ).
Лукашенко руководит Белоруссий более 26 лет.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых Лукашенко победил в шестой раз – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
держись Лука! хоть ты и наломал дров и наделал ошибок на этих выборах - но походу если к власти придут кухарки то они все достижения Беларуси спустят в унитаз, за то чтобы тусоваться красиво.
17 августа, 14:23
Damir Aliev
2600017
Он не есть власть, в этом он может скоро убедиться, дай бог сил беларусам сил избавиться от него
17 августа, 14:25
Евгений Шевелев
8000011
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