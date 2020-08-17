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Друг Ефремова рассказал о его ночных "прогулках" под домашним арестом
Актер Михаил Ефремов, находящийся под домашним арестом на время следствия по делу о смертельном ДТП, может "гулять" только у окна, да и то когда стемнеет. Об... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T14:46
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
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Пашаев не знает что делать?Пусть у судьи попросит изменить меру пресечения.В СИЗО будет гулять ходить.
42
Правильно! В СИЗО ему будет легче. И без браслета))), зато с прогулками на свежем воздухе!
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575822708_0:0:3056:1718_1400x0_80_0_0_270bdb292c03dbab00193b65be950817.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия

Друг Ефремова рассказал о его ночных "прогулках" под домашним арестом

14:08 17.08.2020 (обновлено: 14:46 17.08.2020)
31254
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов садится в автомобиль у здания Пресненского суда города Москвы после заседания по делу о ДТП со смертельным исходом
Актер Михаил Ефремов садится в автомобиль у здания Пресненского суда города Москвы после заседания по делу о ДТП со смертельным исходом
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Актер Михаил Ефремов, находящийся под домашним арестом на время следствия по делу о смертельном ДТП, может "гулять" только у окна, да и то когда стемнеет. Об этом рассказал "Комсомольской правде" неназванный друг артиста.

"Можно сказать, гуляет в квартире у окна. Но любому человеку необходимо движение на свежем воздухе, даже в СИЗО выводят на прогулку. Он не собирается скрываться. И это невозможно чисто технически — на нем же браслет электронный", — объяснил он.

По его словам, днем Ефремов "из окон не высовывается", чтобы не привлекать внимание соседей и зевак. Во двор артиста многие приходят как раз для съемок "тех самых окон".
Адвокат артиста Эльман Пашаев на ближайшем заседании будет просить суд разрешить его подзащитному прогулки. Однако друзья актера опасаются, что они могут превратиться в "сериал", так как все будут снимать журналисты.
Адвокат Эльман Пашаев у здания Пресненского городского суда города Москвы
16 августа, 21:12
Адвокат жестко ответил сомневающимся в инсульте Ефремова
Восьмого июня Ефремов за рулем внедорожника выехал на Садовом кольце на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель машины, курьер интернет-магазина Сергей Захаров впоследствии умер в больнице.
Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет колонии. Изначально он признавал себя ответственным за ДТП, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.
317452194
Обсудить 12
Эльман ПашаевСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовПроисшествия
Популярные комментарии
Пашаев не знает что делать?Пусть у судьи попросит изменить меру пресечения.В СИЗО будет гулять ходить.
17 августа, 14:28
Олег 84
3840000
Правильно! В СИЗО ему будет легче. И без браслета))), зато с прогулками на свежем воздухе!
17 августа, 14:34
salivina
2840000
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