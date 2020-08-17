Специалисты выяснили, как кризис в Белоруссии повлиял на спрос туристов

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Российские туроператоры отмечают, что в связи с акциями протеста в Белоруссии снизился спрос на туры в эту страну и начались аннуляции уже оплаченных туров, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. В первые дни выступления подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.

"Сегодня же в связи с событиями в Беларуси многие российские туристы отложили свои планы посетить эту страну. Туроператоры фиксируют снижение спроса на направление и аннуляции уже оплаченных туров. Тем временем, в Госдуме России уже просят россиян воздержаться от поездок в Белоруссию", — сказала Ломидзе.

Собеседница агентства проинформировала, что Республиканский союз туристических организаций (РСТО) Белоруссии обратился с открытым письмом к властям страны, в котором требует остановить применение насилия к обычным гражданам и решать все проблемы в мирном формате.

"Инвестиционный климат, турбизнес, многие отрасли экономики зависят от имиджа государства. А в настоящее время имиджу Беларуси – миролюбивой, тихой, чистой во всех смыслах страны – наносится огромный ущерб. Она рискует превратиться в страну-изгоя. О въездном туризме можно будет забыть на долгие-долгие годы. Ущерб экономике может быть непоправим! РСТО требует остановить насилие! Просим решать все проблемы в мирном формате!" – процитировала она открытое письмо представителей белорусской туротрасли.

Ломидзе подчеркнула, что АТОР разделяет мнение своих коллег и поддерживает призыв к прекращению насилия.