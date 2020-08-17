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Туризм
https://ria.ru/20200817/1575890138.html
Специалисты выяснили, как кризис в Белоруссии повлиял на спрос туристов
Российские туроператоры отмечают, что в связи с акциями протеста в Белоруссии снизился спрос на туры в эту страну и начались аннуляции уже оплаченных туров,... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T15:09
туристы
туризм
майя ломидзе
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
александр лукашенко
госдума рф
белоруссия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
туристы, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, александр лукашенко, госдума рф, белоруссия

Специалисты выяснили, как кризис в Белоруссии повлиял на спрос туристов

15:05 17.08.2020 (обновлено: 15:09 17.08.2020)
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© Depositphotos / Irusetka.yandex.ruДворец спорта в Минске
Дворец спорта в Минске
© Depositphotos / Irusetka.yandex.ru
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Российские туроператоры отмечают, что в связи с акциями протеста в Белоруссии снизился спрос на туры в эту страну и начались аннуляции уже оплаченных туров, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. В первые дни выступления подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.
"Сегодня же в связи с событиями в Беларуси многие российские туристы отложили свои планы посетить эту страну. Туроператоры фиксируют снижение спроса на направление и аннуляции уже оплаченных туров. Тем временем, в Госдуме России уже просят россиян воздержаться от поездок в Белоруссию", — сказала Ломидзе.
Собеседница агентства проинформировала, что Республиканский союз туристических организаций (РСТО) Белоруссии обратился с открытым письмом к властям страны, в котором требует остановить применение насилия к обычным гражданам и решать все проблемы в мирном формате.
"Инвестиционный климат, турбизнес, многие отрасли экономики зависят от имиджа государства. А в настоящее время имиджу Беларуси – миролюбивой, тихой, чистой во всех смыслах страны – наносится огромный ущерб. Она рискует превратиться в страну-изгоя. О въездном туризме можно будет забыть на долгие-долгие годы. Ущерб экономике может быть непоправим! РСТО требует остановить насилие! Просим решать все проблемы в мирном формате!" – процитировала она открытое письмо представителей белорусской туротрасли.
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Ломидзе подчеркнула, что АТОР разделяет мнение своих коллег и поддерживает призыв к прекращению насилия.
"Белоруссия всегда была островком спокойствия на выездном туристическом рынке России, туристы всегда ценили это направление не только за его рекреационные возможности и отсутствие языкового барьера, но и за высокий уровень безопасности в стране", — прокомментировала ситуацию представитель АТОР.
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ТуризмтуристыМайя ЛомидзеАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмАлександр ЛукашенкоГосдума РФБелоруссия
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