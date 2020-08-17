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Лукашенко заявил, что белорусы не должны "губить" президентов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если белорусы "загубят" его, своего первого президента, будут "губить" и последующих, но делать этого они... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T13:58
2020-08-17T14:09
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575889566_375:0:2747:1334_1400x0_80_0_0_a24ebaf4b87f38228fe9b9e3d4cb8ebd.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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александр лукашенко, белоруссия, в мире
МИНСК, 17 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если белорусы "загубят" его, своего первого президента, будут "губить" и последующих, но делать этого они не должны.
"Я не вечный. Но если вы загубите первого президента, вы будете губить, как в соседних странах, всех остальных. Белорусы не должны этого делать", - приводит слова Лукашенко в понедельник
Sputnik Беларусь
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"За свободу". Как прошел митинг белорусской оппозиции © Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк
Протестующие вышли на общегражданский марш "За свободу".
1
из 9
Протестующие вышли на общегражданский марш "За свободу".
© REUTERS / Vasily Fedosenko
Они собрались у стелы "Минск — город-герой" и двинулись на площадь Независимости, где немногим ранее прошел митинг сторонников Александра Лукашенко.
2
из 9
Они собрались у стелы "Минск — город-герой" и двинулись на площадь Независимости, где немногим ранее прошел митинг сторонников Александра Лукашенко.
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Сторонники оппозиции идут с традиционными бело-красно-белыми флагами, воздушными шарами, лентами и цветами. Среди них много молодежи.
3
из 9
Сторонники оппозиции идут с традиционными бело-красно-белыми флагами, воздушными шарами, лентами и цветами. Среди них много молодежи.
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк
Протестующие требуют проведения повторных выборов и освобождения политзаключенных.
4
из 9
Протестующие требуют проведения повторных выборов и освобождения политзаключенных.
© REUTERS / Vasily Fedosenko
Акцию посетили лидеры оппозиции — глава штаба Виктора Бабарико и соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова, а также экс-кандидат на пост президента Андрей Дмитриев.
5
из 9
Акцию посетили лидеры оппозиции — глава штаба Виктора Бабарико и соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова, а также экс-кандидат на пост президента Андрей Дмитриев.
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Оппозицию также поддержали и за рубежом. Так, марш солидарности с несогласными итогами выборов провели у посольства Белоруссии в Киеве.
6
из 9
Оппозицию также поддержали и за рубежом. Так, марш солидарности с несогласными итогами выборов провели у посольства Белоруссии в Киеве.
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк
Акция проходит мирно. Рядом с протестующими видна спецтехника, но милиция не вмешивается в происходящее.
7
из 9
Акция проходит мирно. Рядом с протестующими видна спецтехника, но милиция не вмешивается в происходящее.
© REUTERS / Vasily Fedosenko
В митинге принимают участие десятки тысяч человек. Демонстранты полностью заполнили площадь Независимости — многие остаются на ближайших улицах.
8
из 9
В митинге принимают участие десятки тысяч человек. Демонстранты полностью заполнили площадь Независимости — многие остаются на ближайших улицах.
9
из 9
МВД Белоруссии пока не дает оценок числу участников.
1
из 9
Протестующие вышли на общегражданский марш "За свободу".
2
из 9
Они собрались у стелы "Минск — город-герой" и двинулись на площадь Независимости, где немногим ранее прошел митинг сторонников Александра Лукашенко.
3
из 9
Сторонники оппозиции идут с традиционными бело-красно-белыми флагами, воздушными шарами, лентами и цветами. Среди них много молодежи.
4
из 9
Протестующие требуют проведения повторных выборов и освобождения политзаключенных.
5
из 9
Акцию посетили лидеры оппозиции — глава штаба Виктора Бабарико и соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова, а также экс-кандидат на пост президента Андрей Дмитриев.
6
из 9
Оппозицию также поддержали и за рубежом. Так, марш солидарности с несогласными итогами выборов провели у посольства Белоруссии в Киеве.
7
из 9
Акция проходит мирно. Рядом с протестующими видна спецтехника, но милиция не вмешивается в происходящее.
8
из 9
В митинге принимают участие десятки тысяч человек. Демонстранты полностью заполнили площадь Независимости — многие остаются на ближайших улицах.
9
из 9
МВД Белоруссии пока не дает оценок числу участников.
Лукашенко руководит Белоруссией более 26 лет.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.
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