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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200817/1575890011.html
В Белоруссии более 600 человек заявили о травмах при задержании
Более 600 человек обратились с заявлениями о получении телесных повреждений при задержании правоохранителями, около 100 человек - о получении травм в местах... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T13:57
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

В Белоруссии более 600 человек заявили о травмах при задержании

13:57 17.08.2020
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© AP PhotoСотрудники правоохранительных органов во время задержания участника акции протеста в Минске
Сотрудники правоохранительных органов во время задержания участника акции протеста в Минске
© AP Photo
Сотрудники правоохранительных органов во время задержания участника акции протеста в Минске
МИНСК, 17 авг - РИА Новости. Более 600 человек обратились с заявлениями о получении телесных повреждений при задержании правоохранителями, около 100 человек - о получении травм в местах временного содержания, сообщила в понедельник пресс-служба Следственного комитета Белоруссии.
"Следственным комитетом продолжается работа по установлению объективных обстоятельств противоправных действий в ходе массовых беспорядков… Более 600 граждан обратились с заявлениями о получении телесных повреждений при их задержании сотрудниками правоохранительных органов и около 100 человек – о получении телесных повреждений в местах временного содержания", - говорится в сообщении СК.
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Кроме того, в пресс-службе отметили, что на сегодня в следственные органы "поступило 124 заявления и сообщения о насильственных действиях протестующих в отношении сотрудников правоохранительных органов, уничтожения и повреждения имущества - служебного автотранспорта, объектов городской инфраструктуры".
По данным ведомства, всем перечисленным фактам будет дана надлежащая правовая оценка. В пресс-службе обратили внимание, что при наличии телесных повреждений для установления степени их тяжести следователями назначаются необходимые экспертные исследования.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.
Сотрудники правоохранительных органов у Дома правительства в Минске
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