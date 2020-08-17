В Белоруссии более 600 человек заявили о травмах при задержании

"Следственным комитетом продолжается работа по установлению объективных обстоятельств противоправных действий в ходе массовых беспорядков… Более 600 граждан обратились с заявлениями о получении телесных повреждений при их задержании сотрудниками правоохранительных органов и около 100 человек – о получении телесных повреждений в местах временного содержания", - говорится в сообщении СК.