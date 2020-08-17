В Европарламенте пригрозили объявить Лукашенко персона нон грата

БРЮССЕЛЬ, 17 авг – РИА новости. Ведущие политические партии Европейского парламента в совместном заявлении в понедельник призвали к проведению новых "свободных" выборов в Ведущие политические партии Европейского парламента в совместном заявлении в понедельник призвали к проведению новых "свободных" выборов в Белоруссии

Заявление, в частности, подписали " Европейская народная партия ", "Обновленная Европа", Прогрессивный альянс социалистов и демократов", фракции "Зеленых".

"Президентские выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми. Заслуживающие доверия отчеты указывают на победу Светланы Тихановской . Поэтому мы не признаем Александра Лукашенко избранным президентом и рассматриваем его как персона нон грата в Европейском союзе. Мы присоединяемся к белорусскому народу в его требовании новых и свободных выборов", - говорится в заявлении.

Партии ЕП поддержали решение МИД ЕС об индивидуальных дополнительных санкциях против Белоруссии и призвали ввести их как можно скорее.

"Мы приветствуем решение глав МИД ЕС внести в "черный список" всех, кто ответственен за насилие и фальсификацию президентских выборов… Мы призываем составить список как можно скорее, чтобы лицам, совершившим эти преступления, был запрещен въезд в ЕС, а их активы были заморожены", - говорится в заявлении.

Парламентарии также призвали Россию воздержаться от вмешательства в ситуацию в Белоруссии.

"Мы призываем РФ воздержаться от любого явного или скрытого вмешательства в ситуацию в Белоруссии после выборов и призываем институты ЕС и государства-члены внимательно противостоять действиям России в этом направлении", - указывается в документе.

Депутаты также осудили применение силы и пыток в отношении мирных демонстрантов и призвали к немедленному и прозрачному расследованию всех фактов насилия над протестующими.

"Мы призываем немедленно освободить всех, кто был самовольно задержан как до, так и после избирательной кампании", – добавили парламентарии.

Они призвали к активизации поддержки гражданского общества в Белоруссии, с одной стороны, а с другой - к прекращению финансирования проектов, которые контролирует белорусское правительство.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.