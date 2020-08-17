Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200817/1575889979.html
В Европарламенте пригрозили объявить Лукашенко персона нон грата
Ведущие политические партии Европейского парламента в совместном заявлении в понедельник призвали к проведению новых "свободных" выборов в Белоруссии. РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T18:25
светлана тихановская
александр лукашенко
брюссель
протесты в белоруссии
европарламент
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564044537_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_4b727c64a41ece51258a395a29c014ca.jpg
https://ria.ru/20200810/1575600237.html
https://ria.ru/20200817/1575888371.html
https://ria.ru/20200816/1575861182.html
Главное, что его не признали белорусы. И правильно сделали .
162
Хорошо хоть Тихановскую не признали лидером в изгнании :/
98
54
брюссель
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564044537_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_4b727c64a41ece51258a395a29c014ca.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564044537_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_3b6b5802d6a49cf372a728e2d1ee6c18.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564044537_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_9f531c5b1747f885064981deceeb52cb.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана тихановская, александр лукашенко, брюссель, европарламент, белоруссия, в мире

В Европарламенте пригрозили объявить Лукашенко персона нон грата

13:57 17.08.2020 (обновлено: 18:25 17.08.2020)
15744
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПленарная сессия Европарламента
Пленарная сессия Европарламента
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
БРЮССЕЛЬ, 17 авг – РИА новости. Ведущие политические партии Европейского парламента в совместном заявлении в понедельник призвали к проведению новых "свободных" выборов в Белоруссии.
Заявление, в частности, подписали "Европейская народная партия", "Обновленная Европа", Прогрессивный альянс социалистов и демократов", фракции "Зеленых".
"Президентские выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми. Заслуживающие доверия отчеты указывают на победу Светланы Тихановской. Поэтому мы не признаем Александра Лукашенко избранным президентом и рассматриваем его как персона нон грата в Европейском союзе. Мы присоединяемся к белорусскому народу в его требовании новых и свободных выборов", - говорится в заявлении.
Партии ЕП поддержали решение МИД ЕС об индивидуальных дополнительных санкциях против Белоруссии и призвали ввести их как можно скорее.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
10 августа, 18:05
Не надо придумывать "пиррову победу" Лукашенко
"Мы приветствуем решение глав МИД ЕС внести в "черный список" всех, кто ответственен за насилие и фальсификацию президентских выборов… Мы призываем составить список как можно скорее, чтобы лицам, совершившим эти преступления, был запрещен въезд в ЕС, а их активы были заморожены", - говорится в заявлении.
Парламентарии также призвали Россию воздержаться от вмешательства в ситуацию в Белоруссии.
"Мы призываем РФ воздержаться от любого явного или скрытого вмешательства в ситуацию в Белоруссии после выборов и призываем институты ЕС и государства-члены внимательно противостоять действиям России в этом направлении", - указывается в документе.
Депутаты также осудили применение силы и пыток в отношении мирных демонстрантов и призвали к немедленному и прозрачному расследованию всех фактов насилия над протестующими.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Вчера, 13:29Протесты в Белоруссии
Лукашенко заявил о работе над третьим вариантом Конституции
"Мы призываем немедленно освободить всех, кто был самовольно задержан как до, так и после избирательной кампании", – добавили парламентарии.
Они призвали к активизации поддержки гражданского общества в Белоруссии, с одной стороны, а с другой - к прекращению финансирования проектов, которые контролирует белорусское правительство.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Общегражданский марш За свободу в Минске
16 августа, 19:24Протесты в Белоруссии
"За свободу". Как прошел митинг белорусской оппозиции
121443116179
Обсудить 54
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоБрюссельЕвропарламентБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Главное, что его не признали белорусы. И правильно сделали .
17 августа, 14:10
TTut_en
70000191
Хорошо хоть Тихановскую не признали лидером в изгнании :/
17 августа, 14:08
ДСДмитрий Сосновский
443811014
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что белорусы не должны "губить" президентов
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Соловьев обратился к белорусам
Александр Лукашенко
Лукашенко прокомментировал забастовки на заводах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко назвал условия передачи полномочий президента
Вид на здание посольства РФ в Гааге
В машине российского военного атташе в Нидерландах нашли жучок
Сотрудники правоохранительных органов во время задержания участника акции протеста в Минске
В Белоруссии более 600 человек заявили о травмах при задержании
Митинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске
Лукашенко заявил о едином с Путиным мнении в отношении протестов
Военнослужащие на акции протеста в Минске
Лукашенко назвал цель протестов в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о работе над третьим вариантом Конституции
Митинг в поддержку действующего президента Белоруссии А. Лукашенко в Минске
Лукашенко заявил, что он "не святой"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что белорусская власть никогда не "падет"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко пообещал новые президентские выборы
Военнослужащие на акции протеста в Минске
Лукашенко призвал протестующих не провоцировать силовиков
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу в Центре стратегического управления Министерства обороны в Минске
Почему Запад не хочет свержения Александра Лукашенко
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда после слушаний по делу о ДТП
Стал известен диагноз Ефремова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:25Американские конгрессмены осудили предложение России помочь Белоруссии
04:19Кузнецова рассказала, куда отправят вернувшихся из Сирии российских детей
04:17В Благовещенске ввели режим ЧС
04:02Названы последствия реализации программы белорусской оппозиции
03:52Кузнецова назвала возраст вывезенных из Сирии российских детей
03:43Кузнецова рассказала о ходе работы над вывозом российских детей из Сирии
03:41Дегтярев обратился к участникам митингов в Хабаровске
03:34Сомнолог оценила пользу гаджетов для идеального пробуждения
03:31Названа опасность яблок
03:30Эксперт объяснил, зачем на земле включать режим полета у смартфона
03:27Физики изучили условия, при которых не работает третий закон Ньютона
03:24Трамп пообещал помиловать одного "очень важного человека"
03:12Россиян предупредили о мошеннических сайтах по продаже авиабилетов
03:07Дилеры рассказали о "злой шутке" с продавцами автомобилей в России
03:04В "Роскосмосе" озвучили планы по ракете "Союз-2"
02:53В консульстве России в Нью-Йорке сообщили детали нападения на дипмиссию
02:29Названы возможные сроки повторного заражения коронавирусом
02:27Дипломатам генконсульства России в Нью-Йорке поступили угрозы убийством
02:23Трамп заявил об опасности превращения США во "вторую Венесуэлу"
02:16Ирландия не стала признавать результаты выборов президента в Белоруссии
Лента новостейМолния