Власти Марселя запретили курить на городских пляжах

МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Власти Марселя с 15 августа запретили курить на городских пляжах, Власти Марселя с 15 августа запретили курить на городских пляжах, сообщает "ЕвроПульс".

Планируется, что запрет будет действовать как минимум до 31 октября, но может быть продлен и на зимний период.

Сейчас во Франции стоит аномальная жара, которая плохо сказывается на здоровье людей. Если к палящему солнцу добавить еще и табачный дым, отдых на пляже может обернуться серьезной нагрузкой на организм, посчитали чиновники.

От нового запрета должны выиграть и морские обитатели. Как заявили в мэрии Марселя, один попавший в воду окурок заражает тяжелыми металлами и продуктами горения до 500 литров воды.