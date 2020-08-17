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Туризм
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Власти Марселя запретили курить на городских пляжах
Власти Марселя с 15 августа запретили курить на городских пляжах, сообщает "ЕвроПульс". РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T14:22
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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туризм, новости - туризм, франция, ницца, марсель, страсбург, прага, париж

Власти Марселя запретили курить на городских пляжах

14:22 17.08.2020
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© REUTERS / Guglielmo MangiapaneДевушки на пляже в Палермо, Италия
Девушки на пляже в Палермо, Италия
© REUTERS / Guglielmo Mangiapane
МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Власти Марселя с 15 августа запретили курить на городских пляжах, сообщает "ЕвроПульс".
Планируется, что запрет будет действовать как минимум до 31 октября, но может быть продлен и на зимний период.
Сейчас во Франции стоит аномальная жара, которая плохо сказывается на здоровье людей. Если к палящему солнцу добавить еще и табачный дым, отдых на пляже может обернуться серьезной нагрузкой на организм, посчитали чиновники.
От нового запрета должны выиграть и морские обитатели. Как заявили в мэрии Марселя, один попавший в воду окурок заражает тяжелыми металлами и продуктами горения до 500 литров воды.
Другие крупные города во Франции – например, Ницца и Париж — уже запретили курить на городских пляжах. В некоторых городах, к примеру, в Страсбурге, запрет распространяется и на другие открытые зоны отдыха — в частности, парки и скверы.
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