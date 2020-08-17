https://ria.ru/20200817/1575889859.html
Власти Марселя запретили курить на городских пляжах
Власти Марселя с 15 августа запретили курить на городских пляжах, сообщает "ЕвроПульс". РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T14:22
2020-08-17T14:22
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости.
Власти Марселя с 15 августа запретили курить на городских пляжах, сообщает
"ЕвроПульс".
Планируется, что запрет будет действовать как минимум до 31 октября, но может быть продлен и на зимний период.
Сейчас во Франции стоит аномальная жара, которая плохо сказывается на здоровье людей. Если к палящему солнцу добавить еще и табачный дым, отдых на пляже может обернуться серьезной нагрузкой на организм, посчитали чиновники.
От нового запрета должны выиграть и морские обитатели. Как заявили в мэрии Марселя, один попавший в воду окурок заражает тяжелыми металлами и продуктами горения до 500 литров воды.
Другие крупные города во Франции – например, Ницца и Париж — уже запретили курить на городских пляжах. В некоторых городах, к примеру, в Страсбурге, запрет распространяется и на другие открытые зоны отдыха — в частности, парки и скверы.