В Москве актер получил пять лет за аферы с жильем умерших людей

МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Бутырский районный суд в понедельник приговорил к 5 годам колонии и штрафу в 1 миллион рублей актера, организовавшего хищения квартир умерших людей, сообщает пресс-служба прокуратуры Бутырский районный суд в понедельник приговорил к 5 годам колонии и штрафу в 1 миллион рублей актера, организовавшего хищения квартир умерших людей, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы

Ранее МВД сообщало, что полиция задержала банду аферистов, главарем назывался бывший актер, "снявшийся в эпизодических ролях нескольких культовых фильмов прошлых лет".

"Сегодня, 17 августа 2020 года, Бутырский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 63-летнего жителя столицы Владимира Сынгаевского. Он осужден за совершение четырех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

Судом установлено, что в июле 2018 года участники банды изготовили поддельное завещание от имени умершего в сентябре 2017 года мужчины, согласно которому одному из соучастников переходило право собственности на квартиру. Аналогичным способом, изготовив подложные завещания и свидетельство о заключении брака, злоумышленники приобрели право собственности еще на две столичные квартиры, владельцы которых умерли.

Кроме того, отмечается в сообщении, в мае 2019 года Сынгаевский с соучастниками, используя поддельный паспорт на имя умершего в феврале 2019 года мужчины, оформили нотариальную доверенность с правом распоряжения денежными вкладами мужчины. Используя указанную доверенность, злоумышленники сняли со счета более 2 миллионов рублей.

В июне 2019 года сообщники оформили нотариальную доверенность с правом распоряжения деньгами, находящимися на его банковском счете, и попытались снять более 1 миллиона рублей, однако свой преступный умысел до конца довести не смогли, поскольку банковский счет умершего был закрыт, а денежные средства сняты ранее наследником по закону.

"Общая сумма преступного дохода от деятельности организованной преступной группы превысила 19 миллионов рублей", - пояснили в ведомстве.

Бутырской межрайонной прокуратуры суд приговорил Сынгаевского к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 1 миллион рублей.Приговор в законную силу не вступил.

В отношении остальных участников организованной группы уголовное дело выделено в отдельное производство.