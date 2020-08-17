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Онлайн-конференция к 77-й годовщине завершения Курской битвы
21 августа в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Память о героях Курской битвы. К 75-летию Великой Победы".
2020-08-17T13:42
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/sharing/article/1575889359.jpg?1597660931
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция к 77-й годовщине завершения Курской битвы

13:42 17.08.2020
1
21 августа в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Память о героях Курской битвы. К 75-летию Великой Победы".
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Участники:
- научный директор Российского военно-исторического общества Михаил МЯГКОВ;
- начальник научного отдела Российского военно-исторического общества Юрий НИКИФОРОВ;
- заместитель директора по просветительно-образовательной деятельности и краеведческой работе Государственного военно-исторического музея-заповедника "Прохоровское поле" Оксана МИШКИНА.

23 августа 1943 года, 77 лет назад, завершилось решающее сражение Второй мировой войны – битва на Курской дуге. Красная Армия нанесла тяжелое поражение противнику и перешла в контрнаступление, планы командования германского вермахта окружить и уничтожить советские войска на Курском выступе были разрушены. О военно-стратегическом и геополитическом значении Курской битвы, о военном искусстве советских полководцев, о героях, сохранении исторической памяти о подвигах советских солдат, о патриотическом воспитании молодежи и противодействии попыткам фальсификации истории Второй мировой войны пойдет речь на мероприятии. Особое внимание будет уделено работе Государственного военно-исторического музея-заповедника "Прохоровское поле" в условиях ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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