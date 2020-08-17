Онлайн-конференция к 77-й годовщине завершения Курской битвы

- научный директор Российского военно-исторического общества Михаил МЯГКОВ;- начальник научного отдела Российского военно-исторического общества Юрий НИКИФОРОВ;- заместитель директора по просветительно-образовательной деятельности и краеведческой работе Государственного военно-исторического музея-заповедника "Прохоровское поле" Оксана МИШКИНА.23 августа 1943 года, 77 лет назад, завершилось решающее сражение Второй мировой войны – битва на Курской дуге. Красная Армия нанесла тяжелое поражение противнику и перешла в контрнаступление, планы командования германского вермахта окружить и уничтожить советские войска на Курском выступе были разрушены. О военно-стратегическом и геополитическом значении Курской битвы, о военном искусстве советских полководцев, о героях, сохранении исторической памяти о подвигах советских солдат, о патриотическом воспитании молодежи и противодействии попыткам фальсификации истории Второй мировой войны пойдет речь на мероприятии. Особое внимание будет уделено работе Государственного военно-исторического музея-заповедника "Прохоровское поле" в условиях ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19.