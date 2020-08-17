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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200817/1575888440.html
Лукашенко заявил, что он "не святой"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он "не святой", в его характере есть жесткость, но в противном случае "не было бы страны". РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T14:39
светлана тихановская
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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https://radiosputnik.ria.ru/20200817/1575883363.html
Да кем он себя возомнил? Спаситель. Это просто президент, его выбирают раз в четыре года, ну или 2 раза по четыре года максимум. Абсолютная власть развращает абсолютно.
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белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко заявил, что он "не святой"

13:29 17.08.2020 (обновлено: 14:39 17.08.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМитинг в поддержку действующего президента Белоруссии А. Лукашенко в Минске
Митинг в поддержку действующего президента Белоруссии А. Лукашенко в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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Митинг в поддержку действующего президента Белоруссии А. Лукашенко в Минске. Архивное фото
МИНСК, 17 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он "не святой", в его характере есть жесткость, но в противном случае "не было бы страны".
"Да, я же не святой. Вы знаете мою жесткость. Вы знаете, что, если бы не было жесткости, не было бы страны. Вы точно знаете, что я ваших детей не обижу и страну никому не отдам. Это главное", - цитирует Лукашенко в понедельник агентство Sputnik Беларусь.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не действующий президент Лукашенко.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Да кем он себя возомнил? Спаситель. Это просто президент, его выбирают раз в четыре года, ну или 2 раза по четыре года максимум. Абсолютная власть развращает абсолютно.
17 августа, 13:45
AFAlex Fox
118000011
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