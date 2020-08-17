Лукашенко заявил о работе над третьим вариантом Конституции

Об этом глава государства говорил на встрече с работниками Минского завода колесных тягачей. Он отметил, что ему предложили уже два варианта Конституции, но он их отверг, потому что они мало отличаются от нынешнего.

"Приходите, садитесь — и работаем над Конституцией", — сказал Лукашенко.

По его словам, в новой версии Основного закона могут появиться положения, предусматривающие перераспределение властных полномочий. Сам он выразил готовность поделиться полномочиями, "но не под давлением и не через улицу".

"Нельзя эту Конституцию отдавать непонятно кому. Потому что будет беда", — подчеркнул президент.

Девятого августа в Белоруссии прошли выборы президента. Согласно данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1 процента, на втором месте — Светлана Тихановская с 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признала, а сама Тихановская выехала в Литву

Сразу после закрытия избирательных участков в стране начались несанкционированные акции протеста. Силовики жестко подавляли их, применяя слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, задержаны около семи тысяч человек. Как сообщало Министерство внутренних дел, во время беспорядков пострадали сотни людей, среди них 121 сотрудник правоохранительных органов. Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.