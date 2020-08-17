https://ria.ru/20200817/1575888371.html
Лукашенко заявил о работе над третьим вариантом Конституции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что идет работа уже над третьим вариантом обновленной Конституции, сообщает Sputnik Беларусь. РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T13:29
2020-08-17T15:08
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200817/1575882386.html
https://ria.ru/20200817/1575886455.html
Александр Романов
ему пора сейчас о другом думать
750
Alexandr
Он серьезно думает это прокатит?) Давайте перепишем бумажку которая и так не работает, а я всё равно останусь у руля))
236
304
белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575889566_375:0:2747:1334_1400x0_80_0_0_a24ebaf4b87f38228fe9b9e3d4cb8ebd.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, белоруссия, в мире
МИНСК, 17 авг — РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
заявил, что идет работа уже над третьим вариантом обновленной Конституции, сообщает Sputnik Беларусь
.
Об этом глава государства говорил на встрече с работниками Минского завода колесных тягачей. Он отметил, что ему предложили уже два варианта Конституции, но он их отверг, потому что они мало отличаются от нынешнего.
"Приходите, садитесь — и работаем над Конституцией", — сказал Лукашенко.
По его словам, в новой версии Основного закона могут появиться положения, предусматривающие перераспределение властных полномочий. Сам он выразил готовность поделиться полномочиями, "но не под давлением и не через улицу".
"Нельзя эту Конституцию отдавать непонятно кому. Потому что будет беда", — подчеркнул президент.
Девятого августа в Белоруссии прошли выборы президента. Согласно данным ЦИК, Лукашенко
набрал 80,1 процента, на втором месте — Светлана Тихановская с 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признала, а сама Тихановская выехала в Литву
.
Сразу после закрытия избирательных участков в стране начались несанкционированные акции протеста. Силовики жестко подавляли их, применяя слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, задержаны около семи тысяч человек. Как сообщало Министерство внутренних дел, во время беспорядков пострадали сотни людей, среди них 121 сотрудник правоохранительных органов. Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.
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