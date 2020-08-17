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В России запретили движение АУЕ*
Верховный суд признал популярное среди молодежи криминальное движение АУЕ* ("Арестантский уклад един" или "Арестантское уголовное единство") экстремистской... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T21:20
россия
общество
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https://ria.ru/20170719/1498753809.html
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Правильное, хотя и несколько опоздавшее решение!
102
Правильно. Только поздновато. Свое основное деградирующее действие уже сделано. А сейчас это уже не актуально среди молодёжи
66
22
россия
РИА Новости
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/145425/90/1454259033_0:301:3105:2048_1400x0_80_0_0_57abae32b1cbad561e82e6657e69d1e2.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
россия, общество

В России запретили движение АУЕ*

13:27 17.08.2020 (обновлено: 21:20 17.08.2020)
26079
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСотрудник следственного изолятора
Сотрудник следственного изолятора
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Верховный суд признал популярное среди молодежи криминальное движение АУЕ* ("Арестантский уклад един" или "Арестантское уголовное единство") экстремистской организацией.
Таким образом ВС удовлетворил заявление генерального прокурора Игоря Краснова, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Заседание проходило в закрытом режиме.
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19 июля 2017, 15:06
"Вечер в хату": насколько опасна субкультура АУЕ
Как уточнили в Генпрокуратуре, молодежная субкультура АУЕ* — "хорошо структурированная и управляемая организация" экстремистской направленности. Представители этого неформального объединения, по данным прокуроров, причастны к подготовке массовых беспорядков, поэтому их деятельность "представляет реальную угрозу жизни и здоровью граждан, обществу и государству".
В ведомстве напомнили, что в движение активно вовлекали подростков, "чья психика наиболее подвержена деструктивному воздействию", поэтому запрет АУЕ* поможет эффективнее защищать интересы подрастающего поколения и "способствовать оздоровлению общества".
О необходимости активной борьбы с АУЕ* и другими похожими деструктивными молодежными субкультурами ранее заявляли как эксперты, так и детский омбудсмен Анна Кузнецова.
В комментарии для РИА Новости адвокат Дмитрий Аграновский отметил, что решение Верхновного суда носит скорее декларативный характер, ведь АУЕ* не зарегистрирована именно как организация. "Однако если человек будет открыто демонстрировать символику или заявлять о своей причастности к АУЕ*, то его могут привлечь к административной и даже уголовной ответственности. Но необходимо, чтобы человек открыто об этом заявлял", — объяснил он.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.
Драка
28 ноября 2019, 08:00
В Новосибирске группа подростков держит в страхе целый район
850183547
Обсудить 22
РоссияОбщество
Популярные комментарии
Правильное, хотя и несколько опоздавшее решение!
17 августа, 13:50
Юрий Шарапов
9821001
Правильно. Только поздновато. Свое основное деградирующее действие уже сделано. А сейчас это уже не актуально среди молодёжи
17 августа, 13:37
Стайл Ин
53000013
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