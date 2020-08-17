В России запретили движение АУЕ*

В комментарии для РИА Новости адвокат Дмитрий Аграновский отметил, что решение Верхновного суда носит скорее декларативный характер, ведь АУЕ* не зарегистрирована именно как организация. "Однако если человек будет открыто демонстрировать символику или заявлять о своей причастности к АУЕ*, то его могут привлечь к административной и даже уголовной ответственности. Но необходимо, чтобы человек открыто об этом заявлял", — объяснил он.