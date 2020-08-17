В России запретили движение АУЕ*

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Верховный суд признал популярное среди молодежи криминальное движение АУЕ* ("Арестантский уклад един" или "Арестантское уголовное единство") экстремистской организацией.
Таким образом ВС удовлетворил заявление генерального прокурора Игоря Краснова, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Заседание проходило в закрытом режиме.
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Как уточнили в Генпрокуратуре, молодежная субкультура АУЕ* — "хорошо структурированная и управляемая организация" экстремистской направленности. Представители этого неформального объединения, по данным прокуроров, причастны к подготовке массовых беспорядков, поэтому их деятельность "представляет реальную угрозу жизни и здоровью граждан, обществу и государству".
В ведомстве напомнили, что в движение активно вовлекали подростков, "чья психика наиболее подвержена деструктивному воздействию", поэтому запрет АУЕ* поможет эффективнее защищать интересы подрастающего поколения и "способствовать оздоровлению общества".
О необходимости активной борьбы с АУЕ* и другими похожими деструктивными молодежными субкультурами ранее заявляли как эксперты, так и детский омбудсмен Анна Кузнецова.
В комментарии для РИА Новости адвокат Дмитрий Аграновский отметил, что решение Верхновного суда носит скорее декларативный характер, ведь АУЕ* не зарегистрирована именно как организация. "Однако если человек будет открыто демонстрировать символику или заявлять о своей причастности к АУЕ*, то его могут привлечь к административной и даже уголовной ответственности. Но необходимо, чтобы человек открыто об этом заявлял", — объяснил он.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.
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