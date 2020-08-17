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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200817/1575887991.html
Опубликован список задержанных после массовых акций в Белоруссии
Генпрокуратура Белоруссии опубликовала список из 122 граждан республики, отбывающих административный арест после массовых несанкционированных акций протеста. РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T14:57
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
александр лукашенко, белоруссия, в мире

Опубликован список задержанных после массовых акций в Белоруссии

13:27 17.08.2020 (обновлено: 14:57 17.08.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов задерживают участников акции протеста в Минске
Сотрудники правоохранительных органов задерживают участников акции протеста в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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Сотрудники правоохранительных органов задерживают участников акции протеста в Минске
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Генпрокуратура Белоруссии опубликовала список из 122 граждан республики, отбывающих административный арест после массовых несанкционированных акций протеста.
Согласно этим данным, 16 человек из данного списка были задержаны в Минске, срок административного ареста у них варьируется от семи до 14 суток. В данном перечне также фигурирует информация о задержанных в Жодино (29 человек), Бобруйске (девять человек), Бресте (28 человек) и других регионах страны.
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Ранее ведомство сообщило, что в сотрудничестве с МВД провело работу по освобождению граждан, задержанных за участие в несанкционированных массовых акциях. Практически все указанные лица уже освобождены, отмечала генпрокуратура Белоруссии.
Со своей стороны в пресс-службе МВД Белоруссии сообщили, что завершается работа по освобождению задержанных, там также подтвердили, что по состоянию на 14.00 (совпадает с мск) в изоляторах временного содержания территориальных ОВД республики остаются 122 человека. "Работа по освобождению продолжается, сведения обновляются постоянно", - подчеркнули в МВД.
В пресс-службе также сообщили, что содержащиеся на участке ИВС в Жодино (Минская область) граждане были переведены в центр изоляции правонарушителей (ЦИП) ГУВД Мингорисполкома и по состоянию на 8.00 отпущены. В ЦИП ГУВД находятся шесть граждан, с которыми проводятся следственные действия. Информация о них размещена при входе в здание центра.
По данным МВД, сотрудники учреждений проводят опись оставленного задержанными имущества. Получить свои вещи граждане, в том числе содержавшиеся на участках ИВС в Жодино (тюрьма №8) и Слуцке (ЛТП №3), могут в ЦИП ГУВД Мингорисполкома.
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Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не действующий президент Лукашенко.
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