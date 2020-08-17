Опубликован список задержанных после массовых акций в Белоруссии

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Генпрокуратура Генпрокуратура Белоруссии опубликовала список из 122 граждан республики, отбывающих административный арест после массовых несанкционированных акций протеста.

Согласно этим данным, 16 человек из данного списка были задержаны в Минске , срок административного ареста у них варьируется от семи до 14 суток. В данном перечне также фигурирует информация о задержанных в Жодино (29 человек), Бобруйске (девять человек), Бресте (28 человек) и других регионах страны.

Ранее ведомство сообщило, что в сотрудничестве с МВД провело работу по освобождению граждан, задержанных за участие в несанкционированных массовых акциях. Практически все указанные лица уже освобождены, отмечала генпрокуратура Белоруссии.

Со своей стороны в пресс-службе МВД Белоруссии сообщили, что завершается работа по освобождению задержанных, там также подтвердили, что по состоянию на 14.00 (совпадает с мск) в изоляторах временного содержания территориальных ОВД республики остаются 122 человека. "Работа по освобождению продолжается, сведения обновляются постоянно", - подчеркнули в МВД.

В пресс-службе также сообщили, что содержащиеся на участке ИВС в Жодино (Минская область) граждане были переведены в центр изоляции правонарушителей (ЦИП) ГУВД Мингорисполкома и по состоянию на 8.00 отпущены. В ЦИП ГУВД находятся шесть граждан, с которыми проводятся следственные действия. Информация о них размещена при входе в здание центра.

По данным МВД, сотрудники учреждений проводят опись оставленного задержанными имущества. Получить свои вещи граждане, в том числе содержавшиеся на участках ИВС в Жодино (тюрьма №8) и Слуцке (ЛТП №3), могут в ЦИП ГУВД Мингорисполкома.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.

По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская , а не действующий президент Лукашенко.