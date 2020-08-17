https://ria.ru/20200817/1575887389.html
Верховный суд признал движение АУЕ* экстремистским
Верховный суд признал популярное среди молодежи криминальное движение, или субкультуру, АУЕ* (означает "Арестантский уклад един"* или "Арестантское уголовное... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T13:17
2020-08-17T15:03
анна кузнецова
генеральная прокуратура рф
россия
происшествия
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https://ria.ru/20200729/1575082518.html
https://ria.ru/20200617/1573057020.html
Чипалина Лукин
Давно надо было.
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Андрей Чернов
Отличная новость! Ура!
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россия
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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анна кузнецова, генеральная прокуратура рф, россия, происшествия
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Верховный суд признал популярное среди молодежи криминальное движение, или субкультуру, АУЕ* (означает "Арестантский уклад един"* или "Арестантское уголовное единство"*) экстремистской организацией, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Теперь сама по себе причастность к АУЕ* будет трактоваться как экстремизм и караться по Уголовному кодексу.
"Суд удовлетворил заявление Генеральной прокуратуры о признании АУЕ* экстремистской организацией", - сказали в суде. Заседание прошло в закрытом режиме, поэтому детали не уточняются.
Как поясняет Генпрокуратура
, в судебном заседании установлено, что АУЕ* является "хорошо структурированной и управляемой организацией" – молодежным движением экстремистской направленности. Участники АУЕ*, по данным прокуроров, причастны в том числе к организации массовых беспорядков.
"Деятельность движения, основанная на криминально-экстремистской идеологии, представляет реальную угрозу жизни и здоровью граждан, обществу и государству. В деятельность движения активно вовлекались подростки и молодежь, чья психика наиболее подвержена деструктивному воздействию", - отмечает ведомство.
По мнению Генпрокуратуры, запрет АУЕ* позволит эффективнее защищать интересы подрастающего поколения и "способствовать оздоровлению общества".
С иском в суд обратился лично генеральный прокурор Игорь Краснов. По его данным, АУЕ* действует не только в России, но и в других странах.
О необходимости более активной борьбы с АУЕ* и прочими деструктивными движениями среди молодежи ранее заявляли и в экспертном сообществе, и лично детский омбудсмен Анна Кузнецова
. В то же время они отмечали, что нужно не просто запрещать такие движения, а предлагать молодежи что-то взамен.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.