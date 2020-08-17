Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200817/1575887389.html
Верховный суд признал движение АУЕ* экстремистским
Верховный суд признал популярное среди молодежи криминальное движение, или субкультуру, АУЕ* (означает "Арестантский уклад един"* или "Арестантское уголовное... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T15:03
анна кузнецова
генеральная прокуратура рф
россия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152512/03/1525120320_0:175:3076:1905_1400x0_80_0_0_993dfbf16caa1b06089f3cb1c3c48e4a.jpg
https://ria.ru/20200729/1575082518.html
https://ria.ru/20200617/1573057020.html
Давно надо было.
565
Отличная новость! Ура!
457
149
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/152512/03/1525120320_0:175:3076:1905_1400x0_80_0_0_993dfbf16caa1b06089f3cb1c3c48e4a.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/152512/03/1525120320_99:0:2830:2048_1400x0_80_0_0_530e131dbd284ea5d666e82c07929087.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/152512/03/1525120320_440:0:2488:2048_1400x0_80_0_0_2ee41bbf1a1cd87c15da5c1125cd09bc.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анна кузнецова, генеральная прокуратура рф, россия, происшествия

Верховный суд признал движение АУЕ* экстремистским

13:17 17.08.2020 (обновлено: 15:03 17.08.2020)
397193
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкТюрьма
Тюрьма
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Тюрьма. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Верховный суд признал популярное среди молодежи криминальное движение, или субкультуру, АУЕ* (означает "Арестантский уклад един"* или "Арестантское уголовное единство"*) экстремистской организацией, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Теперь сама по себе причастность к АУЕ* будет трактоваться как экстремизм и караться по Уголовному кодексу.
Зал судебных заседаний
29 июля, 09:16
Суд признал "Комитет "Нация и Свобода" экстремистской организацией

"Суд удовлетворил заявление Генеральной прокуратуры о признании АУЕ* экстремистской организацией", - сказали в суде. Заседание прошло в закрытом режиме, поэтому детали не уточняются.

Как поясняет Генпрокуратура, в судебном заседании установлено, что АУЕ* является "хорошо структурированной и управляемой организацией" – молодежным движением экстремистской направленности. Участники АУЕ*, по данным прокуроров, причастны в том числе к организации массовых беспорядков.
"Деятельность движения, основанная на криминально-экстремистской идеологии, представляет реальную угрозу жизни и здоровью граждан, обществу и государству. В деятельность движения активно вовлекались подростки и молодежь, чья психика наиболее подвержена деструктивному воздействию", - отмечает ведомство.
По мнению Генпрокуратуры, запрет АУЕ* позволит эффективнее защищать интересы подрастающего поколения и "способствовать оздоровлению общества".
Игорь Краснов
17 июня, 12:49
В России вдвое сократилось число экстремистских преступлений
С иском в суд обратился лично генеральный прокурор Игорь Краснов. По его данным, АУЕ* действует не только в России, но и в других странах.
О необходимости более активной борьбы с АУЕ* и прочими деструктивными движениями среди молодежи ранее заявляли и в экспертном сообществе, и лично детский омбудсмен Анна Кузнецова. В то же время они отмечали, что нужно не просто запрещать такие движения, а предлагать молодежи что-то взамен.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.
2196109177172375
Обсудить 149
Анна КузнецоваГенеральная прокуратура РФРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Давно надо было.
17 августа, 13:18
Чипалина Лукин
547420012
Отличная новость! Ура!
17 августа, 13:20
А Андрей Чернов
433623013
Рекомендуем
Подразделения сирийской армии
Сирийский военный погиб после атаки беспилотника США
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко не исключил перевыборы после принятия новой Конституции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о работе над третьим вариантом Конституции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на митинге, организованном в его поддержку на площади Независимости в Минске
Лукашенко сообщил, что предлагал оппозиции пересчет голосов
Здание посольства Украины в Минске
Украина отозвала посла из Белоруссии
Вид на здание посольства РФ в Гааге
В машине российского военного атташе в Нидерландах нашли жучок
Застолье
В России разрешили уходить с работы в день рождения раньше, но с условием
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Минске, 12 августа 2020
Лукашенко сообщил о договоренности с Путиным по вопросу безопасности
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Путин и Лукашенко провели еще один телефонный разговор
Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова
Стали известны слова Легкоступовой о причине травм накануне смерти
Александр Лукашенко
Лукашенко прокомментировал забастовки на заводах
Участники акции протеста у станции метро Пушкинская в Минске
Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу в Центре стратегического управления Министерства обороны в Минске
"Страну никому не отдадим": Лукашенко оценил ситуацию в Белоруссии
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Соловьев обратился к белорусам
Айсултан Назарбаев
В Лондоне умер 30-летний внук Назарбаева
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:25Американские конгрессмены осудили предложение России помочь Белоруссии
04:19Кузнецова рассказала, куда отправят вернувшихся из Сирии российских детей
04:17В Благовещенске ввели режим ЧС
04:02Названы последствия реализации программы белорусской оппозиции
03:52Кузнецова назвала возраст вывезенных из Сирии российских детей
03:43Кузнецова рассказала о ходе работы над вывозом российских детей из Сирии
03:41Дегтярев обратился к участникам митингов в Хабаровске
03:34Сомнолог оценила пользу гаджетов для идеального пробуждения
03:31Названа опасность яблок
03:30Эксперт объяснил, зачем на земле включать режим полета у смартфона
03:27Физики изучили условия, при которых не работает третий закон Ньютона
03:24Трамп пообещал помиловать одного "очень важного человека"
03:12Россиян предупредили о мошеннических сайтах по продаже авиабилетов
03:07Дилеры рассказали о "злой шутке" с продавцами автомобилей в России
03:04В "Роскосмосе" озвучили планы по ракете "Союз-2"
02:53В консульстве России в Нью-Йорке сообщили детали нападения на дипмиссию
02:29Названы возможные сроки повторного заражения коронавирусом
02:27Дипломатам генконсульства России в Нью-Йорке поступили угрозы убийством
02:23Трамп заявил об опасности превращения США во "вторую Венесуэлу"
02:16Ирландия не стала признавать результаты выборов президента в Белоруссии
Лента новостейМолния